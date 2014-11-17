Direttoo привлек 275 000 евро, чтобы фермеры и рестораторы работали напрямую

Расположенная в Милане, Италия, B2B-платформа Direttoo по поставке продуктов питания, привлекла 275 000 евро в качестве первого транша финансирования. Среди инвесторов следует выделить LVenture Group (100 000 евро), также участвовали частные инвесторы.
Компания намерена использовать полученные средства для продолжения расширения в национальном масштабе, в частности планируется работать в крупнейших итальянских городах.
Основанный в 2016 году Диего Пелле и Кьяра Мастромонако, Direttoo предоставляет рестораторам B2B-платформу, с помощью которой они могут приобретать необходимые им продукты, минуя посредников, прямо у производителей. Рестораторам не нужно выбирать среди сомнительных поставщиков, а можно работать с уже проверенными. Также можно непосредственно договориться об устраивающей обе стороны цене. В свою очередь, производителям не нужно будет сбывать свою продукцию за бесценок посредникам, а также можно будет напрямую решать вопросы о качестве продукции и желаемом ассортименте.
За несколько месяцев работы Direttoo достигла показателя дохода в 500 000 евро, работая в области Лацио и сотрудничает с высококлассными ресторанами в Риме, а также с компаниями, занятыми в сфере производства продуктов питания и напитков.
Перевод специально для MMGP.ru