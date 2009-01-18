Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,224 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Как выгодно продать дом?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение инвестиций в недвижимость (жилая, коммерческая, зарубежная, загородная) Инвестирование с целью продажи, сдачи в аренду, в качестве залога и т.д.
При поддержке
Биржа инновационных проектов ShareinStock
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:57
#1
MMGP
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 12,467
Благодарностей: 4,439

награды Волшебный горшочек 
Как выгодно продать дом?
Как максимально выгодно продать дом?



Утверждение, что недвижимость всегда в цене, справедливо лишь тогда, когда не приходится отдавать родные стены за бесценок. Есть некоторые факторы, которые существенно снизят стоимость недвижимого объекта.
Хозяину же хочется продать дом за максимальную цену.

Тогда придется проделать некоторые манипуляции:

1. Спешка в деле продажи дома – дело последнее. Сначала нужно установить, сколько стоит подобное жилье на рынке недвижимости. Просмотреть подобные объявления, обратиться в БТИ. Неплохо бы пригласить независимых экспертов, чтобы они выразили свое мнение по поводу стоимости дома.

2. Документация на дом должна быть в порядке. Если не хватает (утерян) какой-то документ, возникнет проволочка с его восстановлением (получением), на которое тоже потребуются финансовые затраты.

3. Порядок наводите и в доме. Даже если там уже некоторое время никто не проживает, в помещениях не должна чувствоваться заброшенность. Стоит смести с пола сор, смахнуть с полок и камина пыль – и дом станет более привлекательным в цене.

4. По такому же принципу приводят в порядок фасад, внешний вид строения и прилегающую территорию. Никто не добавит цену за дом с прохудившимся крыльцом, выбитыми оконными стеклами, в кольце зарослей сорняков в человеческий рост. Жилье должно быть ухоженным, дорогим сердцу, тогда и по цене оно станет дорогим.

5. За неработоспособные коммуникации вам много не предложат, а вот если трубы, краны в полной исправности, свет горит, газ поступает, связь работает на отлично, тогда торг в сторону повышения цены вполне уместен.

6. Приведенный в порядок дом фотографируете с разных ракурсов снаружи и изнутри, желательно, на качественную камеру. Эти фото приложите к электронным объявлениям о продаже. Когда товар видно лицом, цену на него определить выгоднее.

7. Чем больше народу заинтересуется вашим предложением, тем более высокую цену можно назначить за объект продажи. Так случается, что конкуренты в борьбе за выгодно расположенное, в отличном состоянии жилье перебивают первоначальную цену более высокой. Чтобы не перекупили.

Кроме Интернета, даете объявления в газеты, распечатываете и расклеиваете в разных микрорайонах вашего населенного пункта. Не стесняетесь ненавязчиво спросить у потенциальных покупателей, не нужно ли им жилье.

Как бы ни хотелось получить максимальную выгоду, слишком завышать цену на дом не стоит, это отпугнет покупателей.
__________________________________________
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Регистрация на форуме MMGP
Последний раз редактировалось tiu-bik; Сегодня в 03:06.
tiu-bik на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
А выгодно ли? and1s Псевдоинвестиции: общий форум 19 26.09.2014 15:13
Как выгодно купить и продать сайт? Dimoni4e Заработок в интернете: общий форум 0 22.03.2012 19:22
LR EUR где выгодно обменять? RoyalFX Liberty Reserve 3 13.01.2012 20:36
Стань брендом или сумей выгодно продать себя Вовка Дайджест блогосферы 0 10.05.2010 01:16

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Creditp2p.ru - биржа p2p кредитов
От CreditP2P в разделе «Кредитные сервисы»
Аватар Max Otto
В России начнут производство украинского пива «Оболонь»
От Max Otto в разделе «Политика и экономика»
Аватара нет
Претензия к компании FxOpen от Alex Trader [ Разъяснено ]
От Alex Trader в разделе «Архив: Претензии к компаниям»
Аватара нет
Прокси ipv6 за отзыв
От Pewpil в разделе «Социальные сети»
Аватара нет
Максибет.ру настаивает...
От mbet в разделе «Архив: Прогнозы от пользователей»
Аватар bizneser
Samsung купит производителя элитной кухонной техники Dacor за $150 млн
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube