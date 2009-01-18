tiu-bik MMGP

Имя: Алексей Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 18.01.2009 Сообщений: 12,467 Благодарностей: 4,439

награды

Как выгодно продать дом? выгодно продать дом?







Утверждение, что недвижимость всегда в цене, справедливо лишь тогда, когда не приходится отдавать родные стены за бесценок. Есть некоторые факторы, которые существенно снизят стоимость недвижимого объекта.

Хозяину же хочется продать дом за максимальную цену.



Тогда придется проделать некоторые манипуляции:



1. Спешка в деле продажи дома – дело последнее. Сначала нужно установить, сколько стоит подобное жилье на рынке недвижимости. Просмотреть подобные объявления, обратиться в БТИ. Неплохо бы пригласить независимых экспертов, чтобы они выразили свое мнение по поводу стоимости дома.



2. Документация на дом должна быть в порядке. Если не хватает (утерян) какой-то документ, возникнет проволочка с его восстановлением (получением), на которое тоже потребуются финансовые затраты.



3. Порядок наводите и в доме. Даже если там уже некоторое время никто не проживает, в помещениях не должна чувствоваться заброшенность. Стоит смести с пола сор, смахнуть с полок и камина пыль – и дом станет более привлекательным в цене.



4. По такому же принципу приводят в порядок фасад, внешний вид строения и прилегающую территорию. Никто не добавит цену за дом с прохудившимся крыльцом, выбитыми оконными стеклами, в кольце зарослей сорняков в человеческий рост. Жилье должно быть ухоженным, дорогим сердцу, тогда и по цене оно станет дорогим.



5. За неработоспособные коммуникации вам много не предложат, а вот если трубы, краны в полной исправности, свет горит, газ поступает, связь работает на отлично, тогда торг в сторону повышения цены вполне уместен.



6. Приведенный в порядок дом фотографируете с разных ракурсов снаружи и изнутри, желательно, на качественную камеру. Эти фото приложите к электронным объявлениям о продаже. Когда товар видно лицом, цену на него определить выгоднее.



7. Чем больше народу заинтересуется вашим предложением, тем более высокую цену можно назначить за объект продажи. Так случается, что конкуренты в борьбе за выгодно расположенное, в отличном состоянии жилье перебивают первоначальную цену более высокой. Чтобы не перекупили.



Кроме Интернета, даете объявления в газеты, распечатываете и расклеиваете в разных микрорайонах вашего населенного пункта. Не стесняетесь ненавязчиво спросить у потенциальных покупателей, не нужно ли им жилье.



Как бы ни хотелось получить максимальную выгоду, слишком завышать цену на дом не стоит, это отпугнет покупателей.

__________________________________________

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Как максимальноУтверждение, что недвижимость всегда в цене, справедливо лишь тогда, когда не приходится отдавать родные стены за бесценок. Есть некоторые факторы, которые существенно снизят стоимость недвижимого объекта.Хозяину же хочется продать дом за максимальную цену.Тогда придется проделатьСпешка в деле продажи дома – дело последнее. Сначала нужно установить, сколько стоит подобное жилье на рынке недвижимости. Просмотреть подобные объявления, обратиться в БТИ. Неплохо бы пригласить независимых экспертов, чтобы они выразили свое мнение по поводу стоимости дома.Документация на дом должна быть в порядке. Если не хватает (утерян) какой-то документ, возникнет проволочка с его восстановлением (получением), на которое тоже потребуются финансовые затраты.Порядок наводите и в доме. Даже если там уже некоторое время никто не проживает, в помещениях не должна чувствоваться заброшенность. Стоит смести с пола сор, смахнуть с полок и камина пыль – и дом станет более привлекательным в цене.По такому же принципу приводят в порядок фасад, внешний вид строения и прилегающую территорию. Никто не добавит цену за дом с прохудившимся крыльцом, выбитыми оконными стеклами, в кольце зарослей сорняков в человеческий рост. Жилье должно быть ухоженным, дорогим сердцу, тогда и по цене оно станет дорогим.За неработоспособные коммуникации вам много не предложат, а вот если трубы, краны в полной исправности, свет горит, газ поступает, связь работает на отлично, тогда торг в сторону повышения цены вполне уместен.Приведенный в порядок дом фотографируете с разных ракурсов снаружи и изнутри, желательно, на качественную камеру. Эти фото приложите к электронным объявлениям о продаже. Когда товар видно лицом, цену на него определить выгоднее.Чем больше народу заинтересуется вашим предложением, тем более высокую цену можно назначить за объект продажи. Так случается, что конкуренты в борьбе за выгодно расположенное, в отличном состоянии жилье перебивают первоначальную цену более высокой. Чтобы не перекупили.Кроме Интернета, даете объявления в газеты, распечатываете и расклеиваете в разных микрорайонах вашего населенного пункта. Не стесняетесь ненавязчиво спросить у потенциальных покупателей, не нужно ли им жилье.Как бы ни хотелось получить максимальную выгоду, слишком завышать цену на дом не стоит, это отпугнет покупателей.__________________________________________Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Регистрация на форуме MMGP __________________ Последний раз редактировалось tiu-bik; Сегодня в 03:06 .