Шумные соседи

Однажды мне очень не повезло с соседом, хотя я и не привередлив. С появлением в доме нового соседа заметно оживило «скучную жизнь» многоквартирного дома: появились посторонние шумы (какой-то стук, работа электродрели, падение каких-то предметов на пол...) . Конечно, мы все надеялись, что посторонние шумы скоро прекратятся: ведь ремонт не может длиться вечно. Затем, когда все разумные сроки ремонта истекли, шумы продолжились... Оказалось: новый сосед в своей квартире организовал столярную мастерскую. Уговоры и увещевания не помогали - на все был только один ответ: «мы ничего не делаем». Читать, смотреть телевизор или работать на компьютере - в нашем панельном доме стало невозможно... Выполнение детьми домашних заданий- тоже стало проблемой. Жизнь в квартире превратилась в обитание под столярным верстаком...
При проектировании наших домов, наверное, даже и не предполагалось, что кто-то в квартирах будет производить постоянные столярные работы, и необходимости в этом, безусловно, не было. Конечно, соседям можно мешать по- разному. К примеру, дочь приятеля мешала игрой на музыкальном инструменте... Как говорится, «о вкусах не спорят». Много у нас проблем, конечно, и особенно в жилищно- коммунальной сфере. Но решать-то их как-то надо, лучше – постепенно, поэтапно... Я бы предложил начать решать проблемы с «шумовой» проблемы. Когда делают ремонт в многоквартирном доме, не сразу и поймешь- откуда шум? Люди ругаются, ссорятся... Думаю, самое простое решение этой проблемы – в запрете на производства ремонтных работ в квартирах своими силами. Да, кому-то это не понравится, предложите лучшее решение. Сегодня позволяется выполнение в квартирах работ, связанные с шумом и вибрациями для производства ремонтов, но только в установленное время. К слову, нигде также и не сказано, что гражданин может самостоятельно проводить эти работы. Раньше считалось, что у нас все граждане «рукастые», могут выполнить любую работу, особенно у себя в квартире. Наверное, и поэтому мужчинам на праздники часто дарили инструмент: и дарить было нечего, да и сервис в стране, можно сказать, отсутствовал. Вот большинству и приходилось к работам, требующим специалистов, привлекать знакомых, родственников, иногда и самим многое делать. Но так было раньше, в эпоху «развитого социализма». Сейчас же, когда в стране множество ремонтных бригад ищут работу, мне кажется, заниматься ремонтом самостоятельно - неправильно. Согласитесь, подготовленные специалисты, с хорошим инструментом, быстрей и качественней сделают необходимый ремонт. И сделают это предельно безопасно для других жильцов дома. Наверняка, и шуметь будут недолго.
Не приветствуется самостоятельные ремонты и в других странах. Рассказывал мой старший коллега, он в 90-х жил в Австралии. В первый же визит к своей тетушке он предложил отремонтировать неисправную электрическую розетку, на что получил немедленный отказ: у них такими ремонтами занимается только специализированные организации, другим этого делать нельзя.
как купить квартиру без шумных соседей?или предугадать не реально что будет и было?
что делать с шумными соседями сверху (а бывает даже сбоку или снизу слышно на много этажей ниже)? какие методы борьбы с ними?
куда жаловаться на шумных соседей? писать заявление в полицию?
стоит ли делать в потолок шумоизоляцию или вообще на всю комнату?