BitBrother LTD. bitbrother.biz

ТС ты-бы проверил прежде чем ерись писать:

Цитата: socialmedia Сообщение от DDOS GUARD Цитата: Name Server: CLOUD12.DDOSCRUSH.COM

Name Server: NS12.DDOSCRUSH.COM

Name Server: CLOUD11.DDOSCRUSH.COM

Name Server: NS11.DDOSCRUSH.COM

И лицухи нема:

Цитата: Check GoldCoders' HYIP Manager License

bitbrother.biz - NOT Licensed

