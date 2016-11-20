Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BitBrother LTD. bitbrother.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 02:20
#1
Премиум
 
Имя: Murat Boz
Пол: Мужской
Адрес: Turkey
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.02.2017
Сообщений: 34
Благодарностей: 0
КП: 0.000
BitBrother LTD. bitbrother.biz
Я не владелец проекта

Начало: 01.01.2017

Было бы неправильно называть БИТ BROTHER Инвестмент Компани Лимитед коммерческой организации.
Проще говоря, мы команда из двух десятков экспертов в различных отраслях, так или иначе связаны с интернет-технологий и технического прогресса.
В эпоху развития электронных платежных систем, то мы, конечно, не может оставаться в стороне.
С появлением Bitcoins мы являемся одним из первых, чтобы оценить потенциал ультрасовременной цифровой валюты и тщательно изучили все аспекты ее добычи. Это побудило нас запустить центр обработки данных, который будет генерировать cryptocoins.



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Старый Сегодня, 02:29
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 148
Благодарностей: 4
КП: 0.000
Re: BitBrother LTD. bitbrother.biz
Цитата:
Начало: 01.01.2017
Цитата:
Days Online: 1
Наверное 01.02.2017?
__________________
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m7a5 на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 02:41
#3
Премиум
 
Имя: Murat Boz
Пол: Мужской
Адрес: Turkey
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.02.2017
Сообщений: 34
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: BitBrother LTD. bitbrother.biz
Это было написано неправильно
socialmedia на форуме  
Старый Сегодня, 02:49
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.01.2017
Сообщений: 189
Благодарностей: 17
КП: 0.000
Диз заездили уже до дыр
ТС ты-бы проверил прежде чем ерись писать:
Цитата:
Сообщение от socialmedia Посмотреть сообщение
DDOS GUARD
Цитата:
Name Server: CLOUD12.DDOSCRUSH.COM
Name Server: NS12.DDOSCRUSH.COM
Name Server: CLOUD11.DDOSCRUSH.COM
Name Server: NS11.DDOSCRUSH.COM

И лицухи нема:
Цитата:
Check GoldCoders' HYIP Manager License
bitbrother.biz - NOT Licensed

По ТХ шлак, да и по работе я думаю тоже будет.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Nadus на форуме  
Старый Сегодня, 03:05
#5
Премиум
 
Имя: Murat Boz
Пол: Мужской
Адрес: Turkey
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.02.2017
Сообщений: 34
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: BitBrother LTD. bitbrother.biz
INSTANT WITHDRAW $1

Withdrawal: Withdraw to account 14nN******************************NPT2. Batch is CWBB3PLTX7WK5FEOC3RCRZYWFG
socialmedia на форуме  
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Метки
hyip, hyip fund
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