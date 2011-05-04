Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Старый Сегодня, 01:39
#1
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Самая лучшая страна - где мы живём в данное время!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 4,987
Благодарностей: 2,831
КП: 0.407

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Merlim Network - Merlim.Network - 100% рефбек + бонусы!
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Предлагаю 100% возврат реферальных в проекте Merlim, что составляет 10% от вашего депозита,
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Условия получения рефбека:

1. Быть зарегистрированным по моей ссылке, в подписи (или лучше уточнить в личке форум
или скайп:dimkaoinvest) В скайпе при добавлении пишите слово: Мерлим

2. После регистрации проверяем вас в структуре и только после этого производите оплата!

3. Рефбек делаю в течении 48 часов с момента оплаты



Компания интересная, и навскидку самому разобраться не так просто, важными бонусами от меня будет:

1. Полная помощь в регистрации, оплате и стратегии заработка, выход на крупные чеки.

2. Поддержка мощной команды, с полным предоставлением важной информации в скайп-чате и на регулярных вебинарах

3. Новая технология приглашения личных партнеров

4. Помощь при работе со скайпом, предоставление специальной программы (стоимость 20$)

5. Курс обучения по работе со скайпом (поиск и приглашение новых партнеров), 100% рабочая стратегия!



Больших чеков!! (за месяц выход на 8-10 тысяч у.е вполне реален)


Жду связи


Обсуждение самого проекта на форуме здесь:
mmgp.ru/showthread.php?t=489572
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