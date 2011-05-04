Merlim Network - Merlim.Network - 100% рефбек + бонусы!

Друзья, здравствуйте!
Предлагаю 100%
возврат реферальных в проекте Merlim
, что составляет 10%
от вашего депозита,
с первого и всех последующих.
Условия получения рефбека:
1.
Быть зарегистрированным по моей ссылке, в подписи (или лучше уточнить в личке форум
или скайп:dimkaoinvest
) В скайпе при добавлении пишите слово: Мерлим
2.
После регистрации проверяем вас в структуре и только после этого производите оплата!
3.
Рефбек делаю в течении 48 часов с момента оплаты
Компания интересная, и навскидку самому разобраться не так просто, важными бонусами от меня будет:
1.
Полная помощь в регистрации, оплате и стратегии заработка, выход на крупные чеки.
2.
Поддержка мощной команды, с полным предоставлением важной информации в скайп-чате и на регулярных вебинарах
3.
Новая технология приглашения личных партнеров
4.
Помощь при работе со скайпом, предоставление специальной программы (стоимость 20$)
5.
Курс обучения по работе со скайпом (поиск и приглашение новых партнеров), 100% рабочая стратегия!
Больших чеков!! (за месяц выход на 8-10 тысяч у.е вполне реален)
Жду связи
Обсуждение самого проекта на форуме здесь:
mmgp.ru/showthread.php?t=489572