Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,220 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Доход упал. Что делать?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обучение основам финансовой грамотности. Обсуждение всех нюансов, помогающих добиться успеха.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:16
#1
MMGP
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 12,465
Благодарностей: 4,439

награды Волшебный горшочек 
Доход упал. Что делать?
Девальвация рубля и гривны снизила доходы людей. Всего за несколько месяцев все мы обеднели. Рост курса доллара вызвал подорожание продуктов питания, товаров и услуг. Многие выплачивают кредиты в валюте, тратят последние сбережения и лишены возможности съездить летом к морю.

На фоне экономического кризиса уровень производства падает, компании вынуждены массово сокращать сотрудников. На вакансии, невостребованные еще год назад, сегодня претендует множество людей. В сложившихся условиях вопрос о дополнительном источнике дохода становится очень актуальным, но возможностей для этого почти нет.

Между тем современный мир предлагает возможности неограниченного заработка каждому. Никаких чудес и магии, речь идет о финансовых рынках. Все слышали о Джордже Соросе – миллиардере, сколотившем свое состояние на биржевых спекуляциях. Многие слышали об удачных инвестициях в ценные бумаги от друзей или знакомых. Конечно, Соросом может стать не каждый. А вот заработать на сделках с валютой, акциями или сырьем могут все желающие.

Торговля на финансовых рынках не требует постоянной занятости и специального рабочего места, достаточно иметь компьютер с доступом в Интернет. Но вот что точно понадобится – это знания и опыт профессиональных трейдеров.
__________________________________________
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

что и в правду податься в трейдеры и потерять оставшиеся копейки? или какие-то другие варианты вроде второй работы или эмиграции?
__________________
На правах рекламы: Управляющий NickTorro за 4 месяца заработал 100.4%. Присоединяйся!

Регистрация на форуме MMGP
tiu-bik вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Квартальный доход United Technologies в 4-м квартале упал 4.5% Денис Болтов Новости в мире финансов и инвестиций 0 27.01.2016 21:21
Росстат: ВВП России упал на 3,4% Dmitriy News Новости в мире финансов и инвестиций 1 21.08.2015 10:32
ВВП РФ в январе упал на 1,5% Vlad23 Новости в мире финансов и инвестиций 0 24.02.2015 05:59
Инвестомания (017): Интервью с Алексеем Аверьяновым. Рубль упал на 20% — что делать? INVEST01 Интервью 5 06.06.2014 08:56
Рынок упал в прошлый год mysilver Инвестирование в фондовый рынок 6 08.07.2008 03:14

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
SurfJunkey - www.surfjunky.com
От Nikolaj в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Еще один банк оказался неплатежеспособен (дополнено)
От Ukrop92 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Piala
как можно создать опрос?
От Piala в разделе «Вопросы и предложения»
Аватар Hyip-Cruiser
Got-Invest - Got-invest.com
От Hyip-Cruiser в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Обучающие видео для новичков
От sovetnik4forex в разделе «Видео-уроки»
Аватар Evil Joker
2xProfit.org - Новый удвоитель, только стартовал!
От Evil Joker в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube