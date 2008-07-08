Доход упал. Что делать?

Девальвация рубля и гривны снизила доходы людей. Всего за несколько месяцев все мы обеднели. Рост курса доллара вызвал подорожание продуктов питания, товаров и услуг. Многие выплачивают кредиты в валюте, тратят последние сбережения и лишены возможности съездить летом к морю.
На фоне экономического кризиса уровень производства падает, компании вынуждены массово сокращать сотрудников. На вакансии, невостребованные еще год назад, сегодня претендует множество людей. В сложившихся условиях вопрос о дополнительном источнике дохода становится очень актуальным, но возможностей для этого почти нет.
Между тем современный мир предлагает возможности неограниченного заработка каждому. Никаких чудес и магии, речь идет о финансовых рынках. Все слышали о Джордже Соросе – миллиардере, сколотившем свое состояние на биржевых спекуляциях. Многие слышали об удачных инвестициях в ценные бумаги от друзей или знакомых. Конечно, Соросом может стать не каждый. А вот заработать на сделках с валютой, акциями или сырьем могут все желающие.
Торговля на финансовых рынках не требует постоянной занятости и специального рабочего места, достаточно иметь компьютер с доступом в Интернет. Но вот что точно понадобится – это знания и опыт профессиональных трейдеров.
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что и в правду податься в трейдеры и потерять оставшиеся копейки?
или какие-то другие варианты вроде второй работы или эмиграции?