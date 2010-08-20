Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Успех в сетевом маркетинге: советы

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Обсуждение MLM бизнеса. MLM - это многоуровневый сетевой маркетинг. Например, Орифлэйм, Эйвон, Фаберлик, Амвэй, Велнесс и другие.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Старый Сегодня, 01:11
#1
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Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.08.2010
Сообщений: 6,508
Благодарностей: 3,147

награды Волшебный горшочек 
Успех в сетевом маркетинге: советы


Маститые профессионалы рекомендуют акцентировать внимание в первую очередь на таких напрвалениях:

1. Найти наставника и выполнять его рекомендации. Крайне важно постоянно с ним консультироваться.
  • Выбрать 5 наставников/курсов в своей нише.
  • Записаться на обучение к одному.
  • Моделировать мышление/поведение, задавать правильные вопросы и благодарить.
2. Выбрать интересную Вам компанию или продукт. Досконально их изучить.

3. Составить план развития бизнеса и финансовый план. Сколько денег и для каких целей хотите заработать?

4. Инвестиции в себя. Как выполнить план быстрее?

5. Рассказывайте о своем продукте при первой попавшейся возможности.

6. Как можно больше общайтесь и делитесь опытом.

7. Деловая репутация. Стройте свою бизнес так, чтобы люди хотели идти за вами, идти вместе с вами

8. Составляйте планы на день, месяц и год. Фиксируйте их на бумаге с указанием дедлайнов.

9. Будьте дружелюбными и улыбайтесь.

10. Никогда не сдавайтесь.

Какой Ваш "рецепт" успеха в сетевом бизнесе?
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Метки
сетевой маркетинг, стратегия успеха млм, успех млм
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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