Успех в сетевом маркетинге: советы

Маститые профессионалы рекомендуют акцентировать внимание в первую очередь на таких напрвалениях:
1.
Найти наставника и выполнять его рекомендации. Крайне важно постоянно с ним консультироваться.
2
- Выбрать 5 наставников/курсов в своей нише.
- Записаться на обучение к одному.
- Моделировать мышление/поведение, задавать правильные вопросы и благодарить.
. Выбрать интересную Вам компанию или продукт. Досконально их изучить.
3.
Составить план развития бизнеса и финансовый план. Сколько денег и для каких целей хотите заработать?
4.
Инвестиции в себя. Как выполнить план быстрее?
5.
Рассказывайте о своем продукте при первой попавшейся возможности.
6.
Как можно больше общайтесь и делитесь опытом.
7.
Деловая репутация. Стройте свою бизнес так, чтобы люди хотели идти за вами, идти вместе с вами
8.
Составляйте планы на день, месяц и год. Фиксируйте их на бумаге с указанием дедлайнов.
9.
Будьте дружелюбными и улыбайтесь.
10.
Никогда не сдавайтесь.
Какой Ваш "рецепт" успеха в сетевом бизнесе?