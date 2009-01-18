Производство стекла. Стекольный бизнес, завод.

Обсуждение теоретических основ прочих видов инвестиций, которые не вошли в основные разделы форума. Инвестирование в недвижимость, землю, драгоценные металлы/камни, производство, предметы искусства, бизнес, человеческий капитал, иновации, информацию, социальное и государственное инвестирование и прочее
Производство стекла в современном обществе занимает одну из лидирующих позиций. Ведь из стекла производят практически все предметы каждодневного обихода. Такие как, окна, двери, лестницы, мебель, посуда, произведения искусства и многое другое. Производства стекла на современном оборудовании с применением передовых технологий, позволяет выпускать уникальную продукцию, которая соответствует всем международным стандартам.
В последнее время очень популярно стало закаленное стекло. Отличительной особенностью такого стекла является особая прочность, а также устойчивость, как к механическому, так и к термическому воздействию. Все это позволяет расширить границы применения закаленного стекла.
чем лучше заняться? производство плитки из стекла, лобовых стекол, жидкого стекла или что-нибудь другое?
какое сырьё используют для производства стекла? какое оборудование необходимо для производства стекла?