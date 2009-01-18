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Производство стекла. Стекольный бизнес, завод.

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Обсуждение теоретических основ прочих видов инвестиций, которые не вошли в основные разделы форума. Инвестирование в недвижимость, землю, драгоценные металлы/камни, производство, предметы искусства, бизнес, человеческий капитал, иновации, информацию, социальное и государственное инвестирование и прочее
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#1
MMGP
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 12,465
Благодарностей: 4,439

награды Волшебный горшочек 
Производство стекла. Стекольный бизнес, завод.
Цитата:
Производство стекла в современном обществе занимает одну из лидирующих позиций. Ведь из стекла производят практически все предметы каждодневного обихода. Такие как, окна, двери, лестницы, мебель, посуда, произведения искусства и многое другое.
Производства стекла на современном оборудовании с применением передовых технологий, позволяет выпускать уникальную продукцию, которая соответствует всем международным стандартам.
В последнее время очень популярно стало закаленное стекло. Отличительной особенностью такого стекла является особая прочность, а также устойчивость, как к механическому, так и к термическому воздействию. Все это позволяет расширить границы применения закаленного стекла.
чем лучше заняться? производство плитки из стекла, лобовых стекол, жидкого стекла или что-нибудь другое?
какое сырьё используют для производства стекла? какое оборудование необходимо для производства стекла?
__________________
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