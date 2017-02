Imperio Любитель

Invest Project One - investprojectone.pro Я не админ/владелец проекта "Invest Project One" добавлен на мониторинг*



  Посмотреть/Присоединиться

Старт: 06.01.17



Описание:*

Цитата: Наша компания является официально зарегистрированной в Доминниканской республике и структурно представляет собой частную коммерческую организацию с привлеченным частным капиталом, все наши усилия сосредоточены, в первую очередь, на получении максимально возможной прибыли из расчета на единицу инвестированных средств. Многолетний опыт беттинга, основанный на безупречной работе каждого сотрудника компании, дает нам возможность правильно распределять свои усилия, максимально эффективно используя доступные нам ресурсы. Компания является собственником уникальных программ, способных выявлять аномально высокие или аномально низкие коэффициенты по признакам, которые складываются из совершенно незаметных нюансов Эксперты Invest Project One еженедельно анализируют свыше 100 футбольных, баскетбольных и хоккейных матчей, теннисных и волейбольных турниров по всему миру, и отбирают самые выгодные ставки с наибольшей вероятностью прохода. Как результат – мы постоянно увеличиваем прибыль для тех, кто вкладывает деньги в нашу деятельность. Мы работаем по условиям доверительного управления финансами как с небольшими инвестициями от $20, так и с клиентами, которые инвестируют крупные суммы. Все депозиты объединяются в общий пул, после чего распределяются по алгоритмам на различные ставки, и после получения прибыли каждый инвестор получает свою долю пропорционально своему вкладу. При этом партнерам Cube Sport не нужно рисковать, делая ставки самостоятельно – весь процесс автоматизирован, и они получают только прибыль удобным способом. Букмекерские конторы, с которыми мы работаем, известны во всем мире – William Hill, Betfair, Pinnacle, 1xBet, Parimatch и другие. Грамотное распределение финансов между ними позволяет получать наибольшую выгоду и страховать ставки для того, чтобы сводить все потенциальные риски к минимуму. Минимальная комиссия и высокая прибыль, которую приносит Cube Sport, позволяет в полной мере насладиться победой! Все наши усилия сосредоточены на том, чтобы приблизить точность прогнозов до 100%. У нас есть уверенность в том, что для этого мы делаем гораздо больше своих конкурентов и неуклонно приближаемся к искомому результату. Если посчитать в абсолютных величинах, то получится, что за последние три года компания никогда не оставалась без прибыли. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, Invest Project One предлагает заработок гарантированно.



Почему мы?



Мы обеспечиваем не только прибыль! Мы обеспечиваем комфорт и жизненное спокойствие каждого своего клиента. Мы сделали компанию, которая может дать Вам больше, чем Вы можете спрогнозировать! • Быстрые и безопасные выплаты • Официально зарегистрированная компания • Ежедневные начисления • Дружественный интерфейс • 24/7 Поддержка Клиентов Инвестиционные планы:*

До 10% в сутки! Плавающий сложный процент. Бессрочный вклад - забрать можно.



Платёжные системы:

-Payeer

-advcash

-PerfectMoney



Реферальная система многоуровневая:

многоуровневый: 20% - 10% - 5% - 2% -1% от дохода реферала



Выплаты: ручные



Мин/Макс вклады: *20 $/ 10.000$



Тех. часть: SSL, DDoS*



Посмотреть/Присоединиться



Наш депозит:



