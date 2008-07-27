Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,220 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Invest Project One - investprojectone.pro

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:59
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.02.2014
Сообщений: 263
Благодарностей: 50
КП: 0.000
Invest Project One - investprojectone.pro
Я не админ/владелец проекта "Invest Project One" добавлен на мониторинг*

﻿﻿
Посмотреть/Присоединиться
Старт: 06.01.17

Описание:*
Цитата:
Наша компания является официально зарегистрированной в Доминниканской республике и структурно представляет собой частную коммерческую организацию с привлеченным частным капиталом, все наши усилия сосредоточены, в первую очередь, на получении максимально возможной прибыли из расчета на единицу инвестированных средств. Многолетний опыт беттинга, основанный на безупречной работе каждого сотрудника компании, дает нам возможность правильно распределять свои усилия, максимально эффективно используя доступные нам ресурсы. Компания является собственником уникальных программ, способных выявлять аномально высокие или аномально низкие коэффициенты по признакам, которые складываются из совершенно незаметных нюансов Эксперты Invest Project One еженедельно анализируют свыше 100 футбольных, баскетбольных и хоккейных матчей, теннисных и волейбольных турниров по всему миру, и отбирают самые выгодные ставки с наибольшей вероятностью прохода. Как результат – мы постоянно увеличиваем прибыль для тех, кто вкладывает деньги в нашу деятельность. Мы работаем по условиям доверительного управления финансами как с небольшими инвестициями от $20, так и с клиентами, которые инвестируют крупные суммы. Все депозиты объединяются в общий пул, после чего распределяются по алгоритмам на различные ставки, и после получения прибыли каждый инвестор получает свою долю пропорционально своему вкладу. При этом партнерам Cube Sport не нужно рисковать, делая ставки самостоятельно – весь процесс автоматизирован, и они получают только прибыль удобным способом. Букмекерские конторы, с которыми мы работаем, известны во всем мире – William Hill, Betfair, Pinnacle, 1xBet, Parimatch и другие. Грамотное распределение финансов между ними позволяет получать наибольшую выгоду и страховать ставки для того, чтобы сводить все потенциальные риски к минимуму. Минимальная комиссия и высокая прибыль, которую приносит Cube Sport, позволяет в полной мере насладиться победой! Все наши усилия сосредоточены на том, чтобы приблизить точность прогнозов до 100%. У нас есть уверенность в том, что для этого мы делаем гораздо больше своих конкурентов и неуклонно приближаемся к искомому результату. Если посчитать в абсолютных величинах, то получится, что за последние три года компания никогда не оставалась без прибыли. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, Invest Project One предлагает заработок гарантированно.

Почему мы?

Мы обеспечиваем не только прибыль! Мы обеспечиваем комфорт и жизненное спокойствие каждого своего клиента. Мы сделали компанию, которая может дать Вам больше, чем Вы можете спрогнозировать! • Быстрые и безопасные выплаты • Официально зарегистрированная компания • Ежедневные начисления • Дружественный интерфейс • 24/7 Поддержка Клиентов
Инвестиционные планы:*
До 10% в сутки! Плавающий сложный процент. Бессрочный вклад - забрать можно.

Платёжные системы:
-Payeer
-advcash
-PerfectMoney

Реферальная система многоуровневая:
многоуровневый: 20% - 10% - 5% - 2% -1% от дохода реферала

Выплаты: ручные

Мин/Макс вклады: *20 $/ 10.000$

Тех. часть: SSL, DDoS*

Посмотреть/Присоединиться

Наш депозит:

﻿
__________________
На правах рекламы: Управляющий NickTorro за 4 месяца заработал 100.4%. Присоединяйся!

Мониторинг на все случаи жизни+инвест форум
Imperio вне форума  
Старый Сегодня, 01:19
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: 127.0.0.1
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 2,854
Благодарностей: 630
КП: 0.201
Re: Invest Project One - investprojectone.pro
Полный шлаконабор, 10% в сутки, невероятно жирная многоуровневая рефка, выплаты ручные... заманчивое предложение конечно, но я пожалуй пройду мимо, еще и минималка даже не чирик
__________________
На правах рекламы: Управляющий NickTorro за 4 месяца заработал 100.4%. Присоединяйся!

Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день. Платит с февраля!
[ ### краудфандинг-проект Banana.Fund ### ] | HYIP-ZANOZA - мега анализ HYIP проектов
TRAPPER-INVEST.COM – Независимый блог об инвестициях и криптовалютах, рефбеки партнерам
UNTRUSTED на форуме  
Старый Сегодня, 01:25
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 147
Благодарностей: 3
КП: 0.000
До 10% - очень расплывчато. Рефка запредельная. Уже месяц работает. Ручные выплаты.
Не, я мимо.
__________________
На правах рекламы: Управляющий NickTorro за 4 месяца заработал 100.4%. Присоединяйся!
m7a5 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Global Project Invest - gpi-capital.com VIPMonitor Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции 12 Вчера 19:42
Fast Invest Project - fastinvestproject.com wbserfer Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 19 20.09.2009 20:00
Experimental Invest Project - www.ei-project.com master323 Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 147 27.07.2008 01:21

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар OPLOTT
Пассажирам электричек позволят гасить кредиты в ж/д кассах...
От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
fruit-farm.info - игра с выводом денег
От investHYIPmonitor в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Wonderfully
3 лучших города для фрилансеров
От Wonderfully в разделе «Фриланс: общий форум»
Аватара нет
Тема Балгара: LR <-> PRIVAT24 <-> LIQPAY <-> PM <-> WMZ
От balgar5 в разделе «Черный список обменников»
Аватар Funy-Maker
Время — деньги: сколько действительно стоит ваше время?
От Funy-Maker в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар ООО ИДЕЯ
Настраиваю контекстную рекламу, которая приносит прибыль!
От ООО ИДЕЯ в разделе «Маркетинг: общий форум»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube