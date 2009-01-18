Открыть или купить цветочный магазин

Мечтаете продавать цветы в своем собственном цветочном магазине и задумываетесь над вопросом, каким должен быть магазин цветов, тогда вы уже созрели для обсуждения такого вопроса как дизайн цветочного магазина, который во многом зависит от его местонахождения и целевой аудитории, т.е оформление магазина должно соответствовать тем букетам и цветочным композициям, которые вы там будете продавать.
Значение цветочных магазинов в нашей жизни:
В цветочных магазинах
очень редко бывают толпы покупателей, да и очереди там редкость, некоторые считают, что и особой прибыли они не приносят, но в огромном мегаполисе без таких магазинов тоже очень трудно обойтись, ведь они являются некими зелеными островками в этом царстве асфальта и бетона, куда иногда просто приятно зайти и утонуть в нежной зелени, экзотических цветах и чарующих ароматах. Даже обычная продукция такого магазина уже сама по себе является его украшением и привлекает внимание покупателей. Однако только правильно и грамотно разработанный дизайн цветочного магазина придаст ему оригинальности, яркой индивидуальности и заставит покупателей возвращаться за цветами вновь и вновь.
Процесс разработки дизайна:
В процесс разработки дизайна цветочного магазина учитываются такие нюансы как:
• Ценовая политика администрации магазина;
• Общая площадь помещения;
• В каком формате осуществляется продажа цветов (наличие прилавка и продавца, самообслуживание или смешанный способ продажи);
• Размещение цветочного оборудования в торговом зале;
• Оптимальное размещение источников освещения;
• Целевая аудитория, на которую направлена сама деятельность магазина;
• Пожелания владельца магазина.
Дизайнерский проект цветочного магазина
включает разработку дизайнерского решения в оформлении внутреннего интерьера, фасада здания и иногда прилегающей территории. Специалист по дизайну должен разработать оригинальный и современный дизайн с качественным и выгодно подчеркивающим достоинства товара освещением.
Каждый цветочный магазин
должен иметь свою изюминку и быть уникальным в своем роде, иметь элегантно оформленную витрину, которая бы хорошо просматривалась с улицы, и конечно профессионального флориста, обладающего фантастическими знаниями и умениями в цветочном искусстве.
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Кто нибудь открывал или покупал цветочный магазин
?
лучше реальный или цветочный интернет магазин
?
на сколько это выгодный и трудозатратный бизнес?