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Открыть или купить цветочный магазин

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Обсуждение теоретических основ прочих видов инвестиций, которые не вошли в основные разделы форума. Инвестирование в недвижимость, землю, драгоценные металлы/камни, производство, предметы искусства, бизнес, человеческий капитал, иновации, информацию, социальное и государственное инвестирование и прочее
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Старый Сегодня, 00:57
#1
MMGP
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 12,465
Благодарностей: 4,439

награды Волшебный горшочек 
Открыть или купить цветочный магазин
Мечтаете продавать цветы в своем собственном цветочном магазине и задумываетесь над вопросом, каким должен быть магазин цветов, тогда вы уже созрели для обсуждения такого вопроса как дизайн цветочного магазина, который во многом зависит от его местонахождения и целевой аудитории, т.е оформление магазина должно соответствовать тем букетам и цветочным композициям, которые вы там будете продавать.

Значение цветочных магазинов в нашей жизни:

В цветочных магазинах очень редко бывают толпы покупателей, да и очереди там редкость, некоторые считают, что и особой прибыли они не приносят, но в огромном мегаполисе без таких магазинов тоже очень трудно обойтись, ведь они являются некими зелеными островками в этом царстве асфальта и бетона, куда иногда просто приятно зайти и утонуть в нежной зелени, экзотических цветах и чарующих ароматах. Даже обычная продукция такого магазина уже сама по себе является его украшением и привлекает внимание покупателей. Однако только правильно и грамотно разработанный дизайн цветочного магазина придаст ему оригинальности, яркой индивидуальности и заставит покупателей возвращаться за цветами вновь и вновь.

Процесс разработки дизайна:

В процесс разработки дизайна цветочного магазина учитываются такие нюансы как:
• Ценовая политика администрации магазина;
• Общая площадь помещения;
• В каком формате осуществляется продажа цветов (наличие прилавка и продавца, самообслуживание или смешанный способ продажи);
• Размещение цветочного оборудования в торговом зале;
• Оптимальное размещение источников освещения;
• Целевая аудитория, на которую направлена сама деятельность магазина;
• Пожелания владельца магазина.

Дизайнерский проект цветочного магазина включает разработку дизайнерского решения в оформлении внутреннего интерьера, фасада здания и иногда прилегающей территории. Специалист по дизайну должен разработать оригинальный и современный дизайн с качественным и выгодно подчеркивающим достоинства товара освещением.

Каждый цветочный магазин должен иметь свою изюминку и быть уникальным в своем роде, иметь элегантно оформленную витрину, которая бы хорошо просматривалась с улицы, и конечно профессионального флориста, обладающего фантастическими знаниями и умениями в цветочном искусстве.
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Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

Кто нибудь открывал или покупал цветочный магазин?
лучше реальный или цветочный интернет магазин?
на сколько это выгодный и трудозатратный бизнес?
__________________
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Регистрация на форуме MMGP
tiu-bik вне форума  
Старый Сегодня, 01:10
#2
Любитель
 
Регистрация: 22.12.2016
Сообщений: 309
Благодарностей: 17
КП: 0.089
Re: Открыть или купить цветочный магазин
Цитата:
Сообщение от tiu-bik Посмотреть сообщение

Кто нибудь открывал или покупал цветочный магазин?
лучше реальный или цветочный интернет магазин?
на сколько это выгодный и трудозатратный бизнес?
Посмотрите по своему городу насколько огромное количество цветочных ларьков и они работают круглосуточно. Практически все кто занимаются этим видом малого бизнеса уже не первые 5-10 лет торгуют цветами и разбираются в этом, особой прибили при тех суммарных вложениях я не вижу, но хлеб у торговцев цветами всегда есть.
По данной теме лучше выращивание и оптовая сдача, либо посредничество с закупкой в больших объемах где то за бугром по низкой цене и продажа таким цветомагазинам по месту, в таком случае будет гораздо эффективней.
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На правах рекламы: Управляющий NickTorro за 4 месяца заработал 100.4%. Присоединяйся!

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