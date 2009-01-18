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Букеты из конфет своими руками на продажу

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MMGP
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 12,465
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Букеты из конфет своими руками на продажу
Букеты из конфет - оригинально и вкусно



Для того, чтобы правильно сделать букет из конфет понадобятся некоторые знания...

Но сам процесс будет достаточно приятным, а главное интересным. Вы сможете с помощью собственной фантазии сделать очень оригинальный букет, который станет единственным и неповторимым во всем мире.

Для букета из конфет вам понадобится:
  1. любые конфеты в обвертке (чем ярче и разнообразнее обвертки, тем красивее сам букет)
  2. тейп-лента
  3. упаковочная бумага
  4. шелковая лента, если вы хотите украсить букет красивыми бантами
  5. длинные, деревянные палочки (как для барбекю) или трубочки для сока
  6. фаянсовые или глиняные емкости (лотки)
Берем конфетку и с помощью тейп-ленты приматываем ее к заранее приготовленной палочке. Сам хвостик конфетной обвертки сперва наматываем на саму палочку, так конфета будет лучше держаться на ней. Этим способом мы скрепляем все конфеты с палочками. Затем делаем букет из конфет и украшаем с помощью шелковой ленты и упаковочной бумаги. С помощью своей фантазии добавляем всевозможные украшения и делаем оригинальный вид букета из конфет.

Сделать букет из конфет своими руками - это не дорогой вариант. Если вы обратитесь за помощью к специалисту этого дела, то потратите сумму гораздо больше. Можно попробовать сходить на мастер-класс по изготовлению подобных букетов.
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Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

выглядит ярко и что-то новенькое...у меня в городе стоит в среднем по 20$ за букет...как думаете на сколько это актуально и выгодно?
Миниатюры
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