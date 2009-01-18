Букеты из конфет своими руками на продажу

Букеты из конфет - оригинально и вкусно
Для того, чтобы правильно сделать букет из конфет понадобятся некоторые знания...
Но сам процесс будет достаточно приятным, а главное интересным. Вы сможете с помощью собственной фантазии сделать очень оригинальный букет, который станет единственным и неповторимым во всем мире.
Для букета из конфет вам понадобится:
- любые конфеты в обвертке (чем ярче и разнообразнее обвертки, тем красивее сам букет)
- тейп-лента
- упаковочная бумага
- шелковая лента, если вы хотите украсить букет красивыми бантами
- длинные, деревянные палочки (как для барбекю) или трубочки для сока
- фаянсовые или глиняные емкости (лотки)
Берем конфетку и с помощью тейп-ленты приматываем ее к заранее приготовленной палочке. Сам хвостик конфетной обвертки сперва наматываем на саму палочку, так конфета будет лучше держаться на ней. Этим способом мы скрепляем все конфеты с палочками. Затем делаем букет из конфет и украшаем с помощью шелковой ленты и упаковочной бумаги. С помощью своей фантазии добавляем всевозможные украшения и делаем оригинальный вид букета из конфет.
Сделать букет из конфет своими руками - это не дорогой вариант. Если вы обратитесь за помощью к специалисту этого дела, то потратите сумму гораздо больше. Можно попробовать сходить на мастер-класс по изготовлению подобных букетов.
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выглядит ярко и что-то новенькое...у меня в городе стоит в среднем по 20$ за букет...как думаете на сколько это актуально и выгодно?