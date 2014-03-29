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Москва сейчас лидер по продаже квартир прямо с жильцами

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Старый Сегодня, 00:15
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,917
Благодарностей: 580
КП: 0.114
Москва сейчас лидер по продаже квартир прямо с жильцами


В Москве, за последние 12 месяцев число квартир, которые сдаются внаём и одновременно выставляются на продажу выросло в 5 раз.

Такие данные приводит для средств массовой информации отдел аренды жилья московской компании Инком-Недвижимость. А ведь чуть более года назад, присутствие арендаторов на жилой площади, которая выставлена на продажу означало, что такую квартиру будет не так-то просто продать и в 2015 году доля таких квартир составляла на рынке продаж квартир только 2 процента, и вот прошёл год и этот показатель увеличился в 5 раз, то есть на 500% - просто не верится, но это так! Как утверждают специалисты Инкома, в настоящее время более 30% квартир от общего числа квартир выставляемых на продажу, уже сданы внаем квартирантам и эта тенденция продолжает увеличиваться.

В прошедшем 2016 году на вторичном рынке жилья в Москве возникла довольно интересная ситуация: доля продаж жилой площади со скидкой по отношению к первоначальной заявленной цене, в ноябре 2016 года вышла на свой максимум - 86 процентов. То есть продавцы, некоторое время тому назад явно переоценили свою продаваемую жилплощадь и поэтому продажи квартир сильно затягивались по времени и это в свою очередь вело к увеличению тех, кто параллельно с продажей начал сдавать своё жилье в аренду (как говорится: уж ждать невмоготу - когда же уже купят?).

И в настоящее время больше всего хотят продавать и одновременно сдавать внаём хозяева московских квартир "эконом класса" и таких сейчас чуть-ли не половина от общего числа желающих делать именно так (если точнее, то 45%). Почему так много? - могут спросить некоторые. Да просто именно таких квартир в Москве довольно много и спрос на них нельзя сказать, что слишком высок. Приобретали квартир сейчас еще смотрят - если доход от сдачи такой эконом квартиры в аренду будет низок, по их прикидкам, конечно, (ну чтобы "отбить" расходы на эту покупку), то на такую сделку они не пойдут. Невыгодно.

Далее, если взглянуть на квартиры "премиум класса", то и здесь спрос на такое жилье в Москве не столь уж высок тоже и причины здесь иные - цена на такое жильё порою запредельная плюс, сдавая во внаем такую квартиру премиум класса, то очень много средств придётся тратить на её поддержание "на уровне", то есть на обслуживание. Поэтому сейчас по данным Инкома 35% продаваемого жилья в этой ценовой категории также даётся в объявлениях о продаже вместе с жильцами, то есть подселенцами.

Вообщем пока пришло время, когда продавцы совсем неуверенны в скорой продаже своего жилья и поэтому опасаясь простоя квартиры, обычно сначала сдают его внаем, а потом параллельно дают объявления о его продаже. И тут стоит только напомнить, что по закону договор найма жилой площади не может быть прерван из смены собственника жилья, так что некоторые неудобства арендатору могут быть компенсированы какой-то скидкой на оплату и обычно она составляет 10%.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5893923bc3d7f
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OPLOTT вне форума  
Старый Сегодня, 00:37
#2
Мастер
 
Имя: Александра
Пол: Женский
Возраст: 29
Адрес: Беларусь Кобрин
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.03.2014
Сообщений: 2,937
Благодарностей: 1,614
КП: 0.313

награды Волшебный горшочек 
Re: Москва сейчас лидер по продаже квартир прямо с жильцами
Прикольно, это если я сниму жилье и оно вдруг каким-то образом продастся, то мне надо будет практически в тот же день свалить на улицу со всеми вещами? Или я чего то не так поняла?
А куда интересно идти то такому человеку? За час явно новое жилье не найдешь.
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aleksashenka вне форума  
Старый Сегодня, 00:43
#3
Специалист
 
Имя: Давид
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.05.2016
Сообщений: 773
Благодарностей: 126
КП: 0.151
Re: Москва сейчас лидер по продаже квартир прямо с жильцами
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
И тут стоит только напомнить, что по закону договор найма жилой площади не может быть прерван из смены собственника жилья
Ну хоть это людей немного обрадует, хотя то что «по закону» нельзя выгнать, еще не значит что на улице не окажешься.
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gheorgze вне форума  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 00:49
#4
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,917
Благодарностей: 580
КП: 0.114
Автор темы Re: Москва сейчас лидер по продаже квартир прямо с жильцами
Цитата:
Сообщение от aleksashenka Посмотреть сообщение
Прикольно, это если я сниму жилье и оно вдруг каким-то образом продастся, то мне надо будет практически в тот же день свалить на улицу со всеми вещами? Или я чего то не так поняла?
А куда интересно идти то такому человеку? За час явно новое жилье не найдешь.
По закону выгнать не могут. Новому собственнику надо будет ждать пока не закончится старый договор аренды, а потом новый договор с арендаторами он может и не заключать. В Москве обычно на 11 месяцев договоры аренды заключают (из-за налогов), так что может и год почти надо будет ждать. А если квартира нужна срочно, то все равно ж можно договорится. Тут деньги всё решают.
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OPLOTT вне форума  
Старый Сегодня, 01:59
#5
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 771
Благодарностей: 110
КП: 0.115
Re: Москва сейчас лидер по продаже квартир прямо с жильцами
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
.. Тут деньги всё решают.
Вот именно что они и решают, и при их достаточном количестве и договор досрочно разорвут, в одностороннем порядке.
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zarga вне форума  
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