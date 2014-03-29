OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,917 Благодарностей: 580 КП: 0.114

Москва сейчас лидер по продаже квартир прямо с жильцами



В Москве, за последние 12 месяцев число квартир, которые сдаются внаём и одновременно выставляются на продажу выросло в 5 раз.



Такие данные приводит для средств массовой информации отдел аренды жилья московской компании Инком-Недвижимость. А ведь чуть более года назад, присутствие арендаторов на жилой площади, которая выставлена на продажу означало, что такую квартиру будет не так-то просто продать и в 2015 году доля таких квартир составляла на рынке продаж квартир только 2 процента, и вот прошёл год и этот показатель увеличился в 5 раз, то есть на 500% - просто не верится, но это так! Как утверждают специалисты Инкома, в настоящее время более 30% квартир от общего числа квартир выставляемых на продажу, уже сданы внаем квартирантам и эта тенденция продолжает увеличиваться.



В прошедшем 2016 году на вторичном рынке жилья в Москве возникла довольно интересная ситуация: доля продаж жилой площади со скидкой по отношению к первоначальной заявленной цене, в ноябре 2016 года вышла на свой максимум - 86 процентов. То есть продавцы, некоторое время тому назад явно переоценили свою продаваемую жилплощадь и поэтому продажи квартир сильно затягивались по времени и это в свою очередь вело к увеличению тех, кто параллельно с продажей начал сдавать своё жилье в аренду (как говорится: уж ждать невмоготу - когда же уже купят?).



И в настоящее время больше всего хотят продавать и одновременно сдавать внаём хозяева московских квартир "эконом класса" и таких сейчас чуть-ли не половина от общего числа желающих делать именно так (если точнее, то 45%). Почему так много? - могут спросить некоторые. Да просто именно таких квартир в Москве довольно много и спрос на них нельзя сказать, что слишком высок. Приобретали квартир сейчас еще смотрят - если доход от сдачи такой эконом квартиры в аренду будет низок, по их прикидкам, конечно, (ну чтобы "отбить" расходы на эту покупку), то на такую сделку они не пойдут. Невыгодно.



Далее, если взглянуть на квартиры "премиум класса", то и здесь спрос на такое жилье в Москве не столь уж высок тоже и причины здесь иные - цена на такое жильё порою запредельная плюс, сдавая во внаем такую квартиру премиум класса, то очень много средств придётся тратить на её поддержание "на уровне", то есть на обслуживание. Поэтому сейчас по данным Инкома 35% продаваемого жилья в этой ценовой категории также даётся в объявлениях о продаже вместе с жильцами, то есть подселенцами.



Вообщем пока пришло время, когда продавцы совсем неуверенны в скорой продаже своего жилья и поэтому опасаясь простоя квартиры, обычно сначала сдают его внаем, а потом параллельно дают объявления о его продаже. И тут стоит только напомнить, что по закону договор найма жилой площади не может быть прерван из смены собственника жилья, так что некоторые неудобства арендатору могут быть компенсированы какой-то скидкой на оплату и обычно она составляет 10%.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5893923bc3d7f В Москве, за последние 12 месяцев число квартир, которые сдаются внаём и одновременно выставляются на продажу выросло в 5 раз.Такие данные приводит для средств массовой информации отдел аренды жилья московской компании Инком-Недвижимость. А ведь чуть более года назад, присутствие арендаторов на жилой площади, которая выставлена на продажу означало, что такую квартиру будет не так-то просто продать и в 2015 году доля таких квартир составляла на рынке продаж квартир только 2 процента, и вот прошёл год и этот показатель увеличился в 5 раз, то есть на 500% - просто не верится, но это так! Как утверждают специалисты Инкома, в настоящее время более 30% квартир от общего числа квартир выставляемых на продажу, уже сданы внаем квартирантам и эта тенденция продолжает увеличиваться.В прошедшем 2016 году на вторичном рынке жилья в Москве возникла довольно интересная ситуация: доля продаж жилой площади со скидкой по отношению к первоначальной заявленной цене, в ноябре 2016 года вышла на свой максимум - 86 процентов. То есть продавцы, некоторое время тому назад явно переоценили свою продаваемую жилплощадь и поэтому продажи квартир сильно затягивались по времени и это в свою очередь вело к увеличению тех, кто параллельно с продажей начал сдавать своё жилье в аренду (как говорится: уж ждать невмоготу - когда же уже купят?).И в настоящее время больше всего хотят продавать и одновременно сдавать внаём хозяева московских квартир "эконом класса" и таких сейчас чуть-ли не половина от общего числа желающих делать именно так (если точнее, то 45%). Почему так много? - могут спросить некоторые. Да просто именно таких квартир в Москве довольно много и спрос на них нельзя сказать, что слишком высок. Приобретали квартир сейчас еще смотрят - если доход от сдачи такой эконом квартиры в аренду будет низок, по их прикидкам, конечно, (ну чтобы "отбить" расходы на эту покупку), то на такую сделку они не пойдут. Невыгодно.Далее, если взглянуть на квартиры "премиум класса", то и здесь спрос на такое жилье в Москве не столь уж высок тоже и причины здесь иные - цена на такое жильё порою запредельная плюс, сдавая во внаем такую квартиру премиум класса, то очень много средств придётся тратить на её поддержание "на уровне", то есть на обслуживание. Поэтому сейчас по данным Инкома 35% продаваемого жилья в этой ценовой категории также даётся в объявлениях о продаже вместе с жильцами, то есть подселенцами.Вообщем пока пришло время, когда продавцы совсем неуверенны в скорой продаже своего жилья и поэтому опасаясь простоя квартиры, обычно сначала сдают его внаем, а потом параллельно дают объявления о его продаже. И тут стоит только напомнить, что по закону договор найма жилой площади не может быть прерван из смены собственника жилья, так что некоторые неудобства арендатору могут быть компенсированы какой-то скидкой на оплату и обычно она составляет 10%.Специально для mmgp.ru

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