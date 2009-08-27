Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Investment-dragons.cn.com-рефбек 150%

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Старый Вчера, 23:37
#1
Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 4,796
Благодарностей: 6,684
КП: 0.006
Investment-dragons.cn.com-рефбек 150%
Приветствую,Уважаемые форумчане!

Предлагаю рефбек для тех, кто зарегистрируется по моей ссылке и сделает вклад в проекте cashbery.com
Мой обзор проекта: http://inetinvestor30king.com/investment-dragons/
Условия по рефбеку:

Первый вклад - 150% минус комиссии
Последующие вклады - 100% минус комиссии

Рефбек выплачиваю только по Перфекту и AdvCash комиссия на получателе!



При запросе рефбека укажите:

Ваш логин в проекте.
Сумму вклада.
Реквизиты для отправки рефбека.

Примечание: Кто в этой теме не отписывается о получении рефбека, с последующих вкладов рефбек не получает! Без обид, господа!
__________________
На правах рекламы: Управляющий NickTorro за 4 месяца заработал 100.4%. Присоединяйся!

ШЕДЕВР !, ХЕДЖ-ФОНД !, ПЕРСПЕКТИВА !, ДОЛГОСРОК !, МОЩНЫЙ !
30king вне форума  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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