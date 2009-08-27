Investment-dragons.cn.com-рефбек 150%

Приветствую,Уважаемые форумчане!
Предлагаю рефбек для тех, кто зарегистрируется по моей ссылке и сделает вклад в проекте cashbery.com
Мой обзор проекта: http://inetinvestor30king.com/investment-dragons/
Условия по рефбеку:
Первый вклад - 150% минус комиссии
Последующие вклады - 100% минус комиссии
Рефбек выплачиваю только по Перфекту и AdvCash комиссия на получателе!
При запросе рефбека укажите:
Ваш логин в проекте.
Сумму вклада.
Реквизиты для отправки рефбека.
Примечание: Кто в этой теме не отписывается о получении рефбека, с последующих вкладов рефбек не получает! Без обид, господа!