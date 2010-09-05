Сбербанк возглавил список самых дорогих российских брендов

В мировом рейтинге самых крупных компаний Brand Finance Global 500 ПАО «Сбербанк России» оказался самым дорогим российским брендом. Он находится выше «Лукойла» и «Газпрома».
Согласно предоставленных данных Сбербанк находится на 24 месте среди всех банковских учреждений мира и на 156 среди всех компаний. За последний год он значительно упрочил свои позиции и поднялся на 11 позиций с 24-ого места. Стоит отметить, что Сбербанк является единственным российским представителем банковской сферы в рейтинге, а сам бренд оценивается чуть меньше 7 млрд долларов.
Кроме Сбербанка в рейтинге Brand Finance представлены ещё две российские крупные корпорации: «Лукойл» и «Газпром», которые расположились на 229 и 302 позиции соответственно. По сравнению с 2015 годом из списка выбыла одна российская компания – МТС, которая находилась на 437 место.
В общем банковском рейтинге первую позицию уверенно занимает китайский ICBC, который оценивается в 48 млрд долларов, на втором находится американский Wells Fargo (41,7 млрд) и China Construction Bank (41,2 млрд).
Среди всех самых дорогих брендов на первом месте находится корпорация Google, которая оценивается в 109,5 млрд долларов (это на 24%, чем в 2015 году, когда бренд стоил 88 млрд). На втором месте, ненамного отстав, располагается Apple, чья стоимость составляет 107 млрд долларов (прирост за последний год – 27%). Третье место осталось интернет-ритейлером - Amazon (106,4 млрд).
При составлении рейтинга, Brand Finance Global 500 осуществляет комплексный подход, где оценивает прошедшие, настоящие и предполагаемые будущие доходы компании, а также, сколько фирма готова заплатить за свой собственный бренд. Исходя из этого, данный рейтинг является одним из самых качественных и достоверных.
Специально для mmgp.ru