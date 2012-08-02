Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,220 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Работник GitLab удалил все данные клиентов стартапа, стоимостью в $ 2 млрд

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:20
#1
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 85
Благодарностей: 10
КП: 0.000
Работник GitLab удалил все данные клиентов стартапа, стоимостью в $ 2 млрд


Стартап GitLab, собравший $ 25 млн инвестиций, ощутил на себе "очень плохой день", как сообщает временный вице-президент компании по маркетингу Тим Англаде.

GitLab предоставляет виртуальную рабочую среду для программистов, где они могут работать над кодом вместе, объединяя отдельные проекты в единое целое. Это быстрорастущая альтернатива GitHub после громкого запуска в Силиконовой долине оценивалась в $ 2 млрд.

Только утром в среду itLab начал возвращаться в Интернет. Но что хуже падения серверов и крупного простоя программистов? Компании теперь предстоит рассказать пользователям, что часть данных стерта навсегда.

О плохом дне

Он начался во вторник вечером, когда системный администратор GitLab попытался исправить замедление на сайте, очистив базы данных резервного копирования и перезагрузив процесс копирования. Но, увы, администратор случайно набрал команду удаления первичной базы данных.

К тому времени, как он заметил ошибку и кинулся все исправить "удалилось около 300 Гб, и только 4,5 Гб осталось", как сообщается в блоге компании. К сожалению, пострадало множество пользователей. Сайт выключили до выяснения причин и поиска решения проблемы. Компания держит связь с пользователями через свой блог в Twitter. Что еще хуже, "5 методов резервного копирования не работают должным уровнем". В блоге сообщают, что восстановление старой резервной копии завершилось, но последние 6 часов работы не сохранились. Это означает, что любые действия, сделанные на протяжении последнего шестичасового окна могут быть потеряны навсегда".

Плохие и хорошие новости

При восстановлении старой версии базы данных, сайт не работал в течение шести часов, сказал Англаде. Неустойчивые сбои продолжались еще несколько часов, пока команда стартапа не взялась за работу. Вернуть к жизни сервис удалось только в среду утром.

Хорошая новость для пользователей состоит в том, что база данных, которая была затронута на самом деле не содержит программного кода. Только такие вещи, как комментарии и сообщения об ошибках. Кроме того, Англаде сказал, что у многих клиентов, которые установили программное обеспечение GitLab на собственных серверах, не было проблем, ведь они не подключены к сайту компании. Также не пострадали платежеспособные клиенты, так что финансовые последствия сводятся к минимуму.

Что касается системного администратора, который допустил ошибку, Англаде не ложит вину на его плечи. Он говорит, что это вина всей команды, ведь не работала ни одна другая система резервного копирования. Справедливее сказать, что ошибка совершается коллективом, а не одним человеком.

Перевод специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: Управляющий NickTorro за 4 месяца заработал 100.4%. Присоединяйся!
Lonsdayl вне форума  
Старый Сегодня, 00:11
#2
Специалист
 
Имя: Виктор
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.05.2016
Сообщений: 876
Благодарностей: 145
КП: 0.316
Re: Работник GitLab удалил все данные клиентов стартапа, стоимостью в $ 2 млрд
У него наверное, в момент «осознания» произошедшего, седых волос не только на голове а и по всему телу добавилось.
gutov вне форума  
Старый Сегодня, 00:36
#3
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 85
Благодарностей: 10
КП: 0.000
Автор темы Re: Работник GitLab удалил все данные клиентов стартапа, стоимостью в $ 2 млрд
Цитата:
Сообщение от gutov Посмотреть сообщение
У него наверное, в момент «осознания» произошедшего, седых волос не только на голове а и по всему телу добавилось.
Не знаю как сотрудник отреагировал, но представьте реакцию руководства.
Во-первых, уже временный вице-президент комментировал ситуацию.
Во-вторых, такое количество данных стереть и не восстановить привело, наверное, к краху компании...
__________________
На правах рекламы: Управляющий NickTorro за 4 месяца заработал 100.4%. Присоединяйся!
Lonsdayl вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
4 стартапа, анализирующих отзывы клиентов с помощью искусственного интеллекта seter Горячие новости 0 31.01.2017 13:17
Amazon будет перевозить данные клиентов в грузовиках Anastas Новости технологий и интернета 13 26.12.2016 01:06
Два китайских стартапа проведут слияние стоимостью $15 млрд -amazonka- Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.10.2015 14:50
У американской брокерской компании похитили данные на 4.6 млн клиентов Тимон Новости в мире финансов и инвестиций 0 03.10.2015 11:22
Работник ПриватБанка завладел средствами клиентов на сумму 1,5 млн грн moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 05.08.2015 22:35

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Претензия к компании MMCIS [ Решена ]
От rela в разделе «Архив: Претензии к компаниям»
Аватар iNveSTor
Памм-счет HotPamm: 677373 (Liteforex)
От iNveSTor в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар relaxman95
Набор знатоков HYIP.
От relaxman95 в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар bespo6ta
Интервью - Global-invest
От bespo6ta в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар GulyK
ЯБанкир возврат реферальных
От GulyK в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Nexjkee
omeeasyinvest.com
От Nexjkee в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube