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Geneva Health Solutions для удаленного мониторинга в кардиологии привлекла $1,9 млн

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Geneva Health Solutions для удаленного мониторинга в кардиологии привлекла $1,9 млн



Американская компания Geneva Health Solutions (ранее Geneva Healthcare) из Пасадена штат Калифорния является поставщиком кардиологических решений дистанционного мониторинга и для этих целей привлекла $1,9 млн. инвестиций.

Инвесторами стали Nebraska Medicine и Дон Кохн, бизнесмен из Сан-Диего.

Компания намерена использовать привлеченные средства для расширения своих решений и применения их на практике в кардиологии по всей стране.




Компания была основана в 2010 году и Юрий Судхакар является генеральным директором компании Geneva Health Solutions, которая разработала кардиологическое решение удаленного мониторинга для управления пациентов с имплантированными сердечными устройствами за пределами клиники.




Пациенты с кардиостимуляторами и дефибрилляторами могут передавать критические сердечные данные из их имплантированных устройств из дома через облако. Доступ к облачной платформе, в любое время и в любом месте. Эти передачи данных позволяют Geneva Health Solutions контролировать своих пациентов, как в обычном режиме наблюдения и оповещения, так и для клинических событий таких, как новых аритмий и показателей сердечной недостаточности. Платформа GHS агрегирует данные кардиологических устройств с порталов удаленного мониторинга, четырех основных производителей устройств.




Удаленный мониторинг пациентов с имплантируемым устройством может стать стандартным лечением вместо традиционного в офисе врача. Это даст эффект на снижение госпитализации, снижение смертности и снижение стоимости обслуживания пациентов.




Перевод специально для mmgp.ru


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