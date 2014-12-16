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«Яндекс.Касса» запустила приём оплаты через Apple Pay

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«Яндекс.Касса» запустила приём оплаты через Apple Pay
2 февраля 2017 в 09:32

Компании, которые пользуются платёжным сервисом «Яндекс.Касса», получили возможность принимать бесконтактные платежи через Apple Pay. Услуга подойдёт интернет-магазинам и онлайн-сервисам, рассказали vc.ru представители «Яндекс.Денег».

Для подключения Apple Pay необходимо подать заявку. После одобрения клиент может самостоятельно настроить приём платежей на своём сайте или в мобильном приложении.

По словам представителей компании, подключить с помощью их сервиса Apple Pay для проведения платежей может любой бизнес, пользующийся услугами «Яндекс.Кассы», за исключением продавцов цифровых товаров: игр, фильмов и так далее. Такие условия были оговорены с Apple при интеграции системы, объяснили в «Яндекс.Деньгах».

С конца декабря 2016 года «Касса» выступает провайдером платежей через Apple Pay в сервисах «Яндекса»: «Такси», «Штрафах» и «Кинопоиске». Одним из первых сторонних клиентов станет сеть магазинов продукции Apple — re:Store, которая подключит систему в феврале 2017 года.

С декабря 2016 года «Яндекс.Касса» получила заявки на подключение оплаты через Apple Pay от двух тысяч компаний, утверждают представители сервиса. По их словам, любая компания может напрямую интегрировать Apple Pay, но тогда им придётся согласовать этот вопрос со своим эквайером, который проводит платежи, причём эквайер должен быть авторизован Apple в качестве партнёра для приема платежей.

«Возможность бесконтактного платежа на сайте или в приложении может стать доводом в пользу спонтанной онлайн-покупки или покупки на ходу. Тут всё происходит так же просто, как в офлайне: одно касание Touch ID на смартфоне — и оплата прошла», — отметил коммерческий директор «Яндекс.Денег» Александр Магомедов.

Сервис «Яндекс.Касса» позволяет сайтам принимать оплату через «Яндекс.Деньги», а также с других электронных кошельков, банковских карт, со счетов мобильных номеров, с помощью QR-кодов и наличными через точки приёма платежей в России и странах СНГ. По словам представителей сервиса, ежедневно через него проходит до 2,5 млн платежей.

Платёжная система Apple Pay начала работу в России в октябре 2016 года. Она позволяет позволяет клиентам банков «привязать» к сервису свою банковскую карту, а затем использовать смартфон для бесконтактной оплаты товаров и услуг.

Источник: https://vc.ru/n/kassa-apple?from=bot
NikofAlex на форуме  
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