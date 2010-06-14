Инвестирование в kinder-сюрпризы

Обсуждение теоретических основ прочих видов инвестиций, которые не вошли в основные разделы форума. Инвестирование в недвижимость, землю, драгоценные металлы/камни, производство, предметы искусства, бизнес, человеческий капитал, иновации, информацию, социальное и государственное инвестирование и прочее
Kinder-сюрприз выпускает массу разных игрушек (отдельные персонажи и коллекции). Интересно, есть ли коллекционеры собирающие такие игрушки?
Наверняка есть игрушки, которые выпускались малыми тиражами.
Могут игрушки из Kinder-сюрприз иметь какую-то коллекционную ценность в перспективе?
Мне кажется, очень многие собирают игрушки от киндеров. Даже на аукционах я видела лоты - старые, еще первые фигурки, которые появились у нас. Она, кстати, были намного интересней. А лет через 20-30 точно будут иметь ценность, только надо их сохранить в товарном виде.