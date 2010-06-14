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Инвестирование в kinder-сюрпризы

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Обсуждение теоретических основ прочих видов инвестиций, которые не вошли в основные разделы форума. Инвестирование в недвижимость, землю, драгоценные металлы/камни, производство, предметы искусства, бизнес, человеческий капитал, иновации, информацию, социальное и государственное инвестирование и прочее
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Старый Сегодня, 11:47
#1
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Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 18,006
Благодарностей: 15,637
Записей в блоге: 54

награды Волшебный горшочек 
Вопрос Инвестирование в kinder-сюрпризы
Kinder-сюрприз выпускает массу разных игрушек (отдельные персонажи и коллекции). Интересно, есть ли коллекционеры собирающие такие игрушки?
Наверняка есть игрушки, которые выпускались малыми тиражами.
Могут игрушки из Kinder-сюрприз иметь какую-то коллекционную ценность в перспективе?
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morg на форуме  
Старый Сегодня, 12:04
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Адрес: Москва
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 827
Благодарностей: 92
КП: 0.125
Re: Инвестирование в kinder-сюрпризы
Мне кажется, очень многие собирают игрушки от киндеров. Даже на аукционах я видела лоты - старые, еще первые фигурки, которые появились у нас. Она, кстати, были намного интересней. А лет через 20-30 точно будут иметь ценность, только надо их сохранить в товарном виде.
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Лийя Эрис на форуме  
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