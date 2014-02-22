Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,142 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Дневник varges - инвестиции в управляющих

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Делимся личным опытом заработка в сети, регулярно ведем учет своих инвестиций и пошагово комментируем формирование собственного инвестиционного портфеля.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:49
#1
Любитель
 
Имя: Василий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.02.2014
Сообщений: 378
Благодарностей: 32
КП: 0.012
Дневник varges - инвестиции в управляющих
Все началось в октябре прошлого года, когда я наткнулся на заманчивое предложение о халявных 50$ для инвестиций. К слову, не такие уж они халявные, так как для получения требуется пройти верификацию личности (сотовый и сканы паспорта). Попробовал и вложил в управляющего, который довольно давно торгует стабильно в плюс (без сверхдоходов)...и забыл на несколько месяцев.
На днях проверил, что там и как. Сверхприбыли естественно нет (так изначально и выбирал), но счет в плюсе:


Общий график результатов торговли этого управляющего:


Решил вложиться немного, но уже в другого управляющего:


Общий график:


Что из этого получится - покажет время. Для желающих попробовать есть ссылка в моей подписи.
__________________
На правах рекламы: Управляющий NickTorro за 4 месяца заработал 100.4%. Присоединяйся!

Халявные 50$ для инвестиций
Поздравь необычно коллегу/друга - подари эмоции!
varges вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Дневник baro9 - инвестиции в хайпы и прочее baro9 Дневник манимейкера 39 31.01.2017 12:30
Дневник varges - Бинарные опционы varges Дневник манимейкера 5 16.12.2016 12:33
Дневник varges - беттинг как способ заработка varges Прогнозы от пользователей 40 10.11.2016 11:40
Инвестиции в успешных управляющих, обман или реальность? evansaudit Forex: общий форум 23 17.09.2015 21:53
Дневник Petrovich-invest - инвестиции от Петровича Petrovich-invest Архив: Дневник манимейкера 39 01.07.2014 15:22

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Alex356
Биометрический банкинг: 1 млрд. пользователей в 2017г.
От Alex356 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар O.Andru
Кабмин утвердил новый порядок предоставления субсидий
От O.Andru в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Zenit
Турнир №39. Ставки
От Zenit в разделе «Архив: Конкурсы по ставкам на спорт»
Аватар dmitrytkachev
Дневник трейдера
От dmitrytkachev в разделе «Программное обеспечение»
Аватар bulion
Congold - congold.com
От bulion в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Предлагаю проект трактора-вездехода
От AleXXX4912 в разделе «Стартап-песочница»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube