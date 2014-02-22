Дневник varges - инвестиции в управляющих

Все началось в октябре прошлого года, когда я наткнулся на заманчивое предложение о халявных 50$ для инвестиций. К слову, не такие уж они халявные, так как для получения требуется пройти верификацию личности (сотовый и сканы паспорта). Попробовал и вложил в управляющего, который довольно давно торгует стабильно в плюс (без сверхдоходов)...и забыл на несколько месяцев.
На днях проверил, что там и как. Сверхприбыли естественно нет (так изначально и выбирал), но счет в плюсе:
Общий график результатов торговли этого управляющего:
Решил вложиться немного, но уже в другого управляющего:
Общий график:
Что из этого получится - покажет время. Для желающих попробовать есть ссылка в моей подписи.