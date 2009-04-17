MikhailKurakin Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 17.04.2009 Сообщений: 361 Благодарностей: 37 КП: 0.018

Чему поучиться у игроков в покер?



Автор: Игорь Воронцов



Азарт и риски, жадность и страх — неизменные спутники всех карточных игроков и трейдеров. Именно эти страсти и личные качества сближают между собой лучших представителей профессионального покера и трейдеров финансовых рынков. Подлинные гуру из мира трейдинга все чаще встречаются на покерных турнирах и нередко их выигрывают.







Игроки в покер осваивают методы управления рисками и капиталом, представленные современной финансово-экономической практикой, после чего вливаются в торговлю валютой, фьючерсами и другими инструментами финансовых рынков.



Чем же отличается рука рынка от руки в покере, блеф в покере от политического блефа, и что еще общего между самой популярной карточной игрой в мире и трейдингом?







Оптимальные решения при неполной информации



Идея наиболее эффективного игрового и торгового процессов, во имя которой и разрастаются различные стратегии, а также методы торговли, игры, анализа, риск-менеджмента, и множество всеразличных сопутствующих навыков — необходимо принимать наиболее адекватные решения не владея при этом полной картиной происходящего. Покер непредсказуем в отношение поступающих в руку и на стол карт, и поэтому игровые навыки зависят преимущественно от способностей к математическому анализу поступающих данных и психологических практик, блефа.



Спекулятивная торговля на финансовых рынках ведется на экономических данных, неизвестных подавляющему большинству участников до момента их официальной публикации. Также на движение цен влияют и политические события, и даже экологические, поэтому и здесь приходится бороться с рисками неполной осведомленности. Покер и трейдинг — непредсказуемы.







Мани-менеджмент и борьба с рисками



А для борьбы с игровыми и торговыми рисками к нам на помощь приходят методы управления торговым капиталом. В покере эта практика называется банкролл-менеджмент. Эти методы учат грамотно и последовательно рассчитывать игровую ставку или объем торговой позиции, при имеющихся данных (ценовые уровни, паттерны, других участников, риски и так далее).



Кроме того, уже здесь в ход подключается психология, которая действует приблизительно по следующей общеэффективной формуле: жадничай, когда другие боятся и запугивай их, когда те жадничают. Это справедливая тактика и для рынков, и для покера. Блефом можно компенсировать слабую руку при игре, перевернуть торговый тренд или сровнять с землей даже самых сильных игровых оппонентов и рыночных конкурентов. Хороший блеф — полезно!



Психоэмоциональные, а не только рациональные решения



Математический анализ в покере, технический и фундаментальный анализ цен и рынков — это отличный бэкграунд, но не более. В конечном счете, мы должны думать о других игроках, о том как анализируют и какие решения принимают они, поэтому лучше всего — уметь насколько возможно чувствовать рынок\игру как они.







Челентано знает толк



В покере знание психологии проявляется перформативно — путем психологических игр с оппонентами, ловушек, блефа. При фундаментальном анализе рынков чаще приводятся макропсихологические модели, и широко применяются методы социального психоанализа, которые отлично дополняются современными технологиями обработки больших объемов данных (big data, data science).



В целом же эти психологические модели и основные рекомендации по ним схожи между собой:

принимать решения основанные на сопереживании и анализе эмоциональных моделей конкурентов;

бороться с психологическими искажениями, такими как неприятие потерь, ошибки планирования и особенно т. н. предвзятости подтверждения — склонности к подтверждению своей точки зрения;

своевременно и систематически работать над своей психологической выносливостью, анализировать личную и стороннюю практику, работать с тематической литературой и другими материалами, заниматься разработкой и исследованиями.



Математический анализ и моделирование



Это все в основном касается теории вероятностей, а также анализа коррелирующих между собой макроэкономических факторов. На форексе он повсеместно автоматизирован, а в покере надо учиться считать в уме и применять различные алгоритмы и стратегии анализа и борьбы с рисками.



Наиболее известные среди любителей математические системы управления ставками — системы мартингейл и парлай:

Мартингейл: всякая проигрышная ставка или позиция компенсируется увеличением объемов предыдущей вплоть до тех пор, пока не покроет убытки и не принесет прибыль, после чего торговля или игра ведется с минимального объема

Парлай или антимартингейл: после выигрыша ставка увеличивается, а не уменьшается



Это не единственные, а лишь показательные математические системы управления ставками и торговыми ордерами, и на самом деле их великое множество. В торговле при теханализе цен математические алгоритмы прогнозирования используются при разработке индикаторов и торговых советников, а вот в покере автоматизация запрещена, хотя в онлайн-версиях игры частично допускается (калькуляторы и прочий софт), но не приветствуется. Самое время подтянуть устный счет!



В покере и торговле на рынках форекс много общего: управление капиталом и рисками, математический анализ, психология, борьба с конкурентами. Покер учит хорошей игровой тактике, комбинаторике, ситуационному анализу, психологическим играм, а торговля — полуавтоматическому анализу, долгоиграющим стратегиям и работе с большими объемами данных. Но одна голова — хорошо, а две — еще лучше. Поэтому совершенствуйтесь и в тактике и в стратегии, общей и практической психологии, и тогда Вы сможете уверенно бороться как с ситуативными, так и долгосрочными рисками.



Кто из трейдеров играет в профессиональный покер?

Дэвид Айнхорн — известный американский финансист и трейдер, основатель хедж-фонда Greenlight Capital: в целом выиграл около $5 млн. на турнирах World Series of Poker (WSOP)

Дэвид Франкенбергер — трейдер JP Morgan: около $2,5 млн. на турнирах WSOP в 2011-12 годах.

Билл Чен — глава отдела статистического арбитража в Susquehanna International Group, выиграл $1.6 млн. на WSOP 2008 года.

Источник: Чему поучиться у игроков в покер?Автор: Игорь ВоронцовАзарт и риски, жадность и страх — неизменные спутники всех карточных игроков и трейдеров. Именно эти страсти и личные качества сближают между собой лучших представителей профессионального покера и трейдеров финансовых рынков. Подлинные гуру из мира трейдинга все чаще встречаются на покерных турнирах и нередко их выигрывают.Игроки в покер осваивают методы управления рисками и капиталом, представленные современной финансово-экономической практикой, после чего вливаются в торговлю валютой, фьючерсами и другими инструментами финансовых рынков.Чем же отличается рука рынка от руки в покере, блеф в покере от политического блефа, и что еще общего между самой популярной карточной игрой в мире и трейдингом?Идея наиболее эффективного игрового и торгового процессов, во имя которой и разрастаются различные стратегии, а также методы торговли, игры, анализа, риск-менеджмента, и множество всеразличных сопутствующих навыков — необходимо принимать наиболее адекватные решения не владея при этом полной картиной происходящего. Покер непредсказуем в отношение поступающих в руку и на стол карт, и поэтому игровые навыки зависят преимущественно от способностей к математическому анализу поступающих данных и психологических практик, блефа.Спекулятивная торговля на финансовых рынках ведется на экономических данных, неизвестных подавляющему большинству участников до момента их официальной публикации. Также на движение цен влияют и политические события, и даже экологические, поэтому и здесь приходится бороться с рисками неполной осведомленности. Покер и трейдинг — непредсказуемы.А для борьбы с игровыми и торговыми рисками к нам на помощь приходят методы управления торговым капиталом. В покере эта практика называется банкролл-менеджмент. Эти методы учат грамотно и последовательно рассчитывать игровую ставку или объем торговой позиции, при имеющихся данных (ценовые уровни, паттерны, других участников, риски и так далее).Кроме того, уже здесь в ход подключается психология, которая действует приблизительно по следующей общеэффективной формуле: жадничай, когда другие боятся и запугивай их, когда те жадничают. Это справедливая тактика и для рынков, и для покера. Блефом можно компенсировать слабую руку при игре, перевернуть торговый тренд или сровнять с землей даже самых сильных игровых оппонентов и рыночных конкурентов. Хороший блеф — полезно!Математический анализ в покере, технический и фундаментальный анализ цен и рынков — это отличный бэкграунд, но не более. В конечном счете, мы должны думать о других игроках, о том как анализируют и какие решения принимают они, поэтому лучше всего — уметь насколько возможно чувствовать рынок\игру как они.Челентано знает толкВ покере знание психологии проявляется перформативно — путем психологических игр с оппонентами, ловушек, блефа. При фундаментальном анализе рынков чаще приводятся макропсихологические модели, и широко применяются методы социального психоанализа, которые отлично дополняются современными технологиями обработки больших объемов данных (big data, data science).В целом же эти психологические модели и основные рекомендации по ним схожи между собой:Это все в основном касается теории вероятностей, а также анализа коррелирующих между собой макроэкономических факторов. На форексе он повсеместно автоматизирован, а в покере надо учиться считать в уме и применять различные алгоритмы и стратегии анализа и борьбы с рисками.Наиболее известные среди любителей математические системы управления ставками — системы мартингейл и парлай:Это не единственные, а лишь показательные математические системы управления ставками и торговыми ордерами, и на самом деле их великое множество. В торговле при теханализе цен математические алгоритмы прогнозирования используются при разработке индикаторов и торговых советников, а вот в покере автоматизация запрещена, хотя в онлайн-версиях игры частично допускается (калькуляторы и прочий софт), но не приветствуется. Самое время подтянуть устный счет!В покере и торговле на рынках форекс много общего: управление капиталом и рисками, математический анализ, психология, борьба с конкурентами. Покер учит хорошей игровой тактике, комбинаторике, ситуационному анализу, психологическим играм, а торговля — полуавтоматическому анализу, долгоиграющим стратегиям и работе с большими объемами данных. Но одна голова — хорошо, а две — еще лучше. Поэтому совершенствуйтесь и в тактике и в стратегии, общей и практической психологии, и тогда Вы сможете уверенно бороться как с ситуативными, так и долгосрочными рисками.Источник: https://www.liteforex.ru/blog/for-be...rokov-v-poker/

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С уважением, представитель группы компаний __________________С уважением, представитель группы компаний LiteForex , Михаил Куракин.