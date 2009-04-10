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Заседание ФРС - быки по доллару разочарованы
Несмотря на то, что рынок был подготовлен к тому, чтобы услышать более воинственный тон ФРС, Комитет по операциям на открытом рынке снова пошел по консервативному пути и опубликовал «болезненно нейтральное» заявление, отмечает Марвин Ло, валютный стратег Bank of New York Mellon.
Традиционные слова о том, что ожидается дальнейшее улучшение рынка труда, предполагают, что пока экономика не достигла своей полной занятости. Скорее всего, ФРС предпочитает увидеть дополнительные экономические данные прежде, чем дать четкую индикацию о сроках следующего повышения ставок.
Наиболее вероятно, это случится в июне. Это означает, что по итогам мартовского заседания FOMC Комитет даст рынку более агрессивный сигнал.
BTMU назвал ФРС США "испуганным оленем, застывшем в свете фар"
Крис Рупкей, экономист Bank of Tokyo-Mitsubishi, раскритиковал ФРС США в пух и прах! «Мир перевернулся с ног на голову! С тех пор, как стало известно, что Дональд Трамп займет кресло в Белом Доме, ФРС не делает ровным счетом ничего», - пишет эксперт в своих комментариях.
Представители ФРС, волею судеб оказавшиеся в команде Трампа, напоминают «испуганного оленя, застывшего в свете фар». Что они нам зачитывают?
«Потребительские и деловые настроения в последнее время улучшились» — вы шутите? Индекс потребительского доверия давно на максимумах.
Они (ФРС) считают цены еще слишком низкие для текущего положения дел в экономике. Да 9-летний экономический цикл экспансии уже почти завершен, а ФРС «едва вышла из ворот».
Не было бы так плохо, если бы заседание ФРС завершилось хоть намеком на повышение ставок в марте. Но они, похоже, считают, что времени у них еще предостаточно. Мы же считаем, что время откровенно уходит.
По материалам Forexpf.Ru
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