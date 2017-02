tanrad трейдер



Имя: Юрий Пол: Мужской Возраст: 52 Инвестирую в: Форекс Регистрация: 10.04.2009 Сообщений: 5,814 Благодарностей: 3,500 Записей в FX-блоге: 437 Подписок: 42

награды

Заседание ФРС - быки по доллару разочарованы Несмотря на то, что рынок был подготовлен к тому, чтобы услышать более воинственный тон ФРС, Комитет по операциям на открытом рынке снова пошел по консервативному пути и опубликовал «болезненно нейтральное» заявление, отмечает Марвин Ло, валютный стратег Bank of New York Mellon.



Традиционные слова о том, что ожидается дальнейшее улучшение рынка труда, предполагают, что пока экономика не достигла своей полной занятости. Скорее всего, ФРС предпочитает увидеть дополнительные экономические данные прежде, чем дать четкую индикацию о сроках следующего повышения ставок.



Наиболее вероятно, это случится в июне. Это означает, что по итогам мартовского заседания FOMC Комитет даст рынку более агрессивный сигнал.



BTMU назвал ФРС США "испуганным оленем, застывшем в свете фар"



Крис Рупкей, экономист Bank of Tokyo-Mitsubishi, раскритиковал ФРС США в пух и прах! «Мир перевернулся с ног на голову! С тех пор, как стало известно, что Дональд Трамп займет кресло в Белом Доме, ФРС не делает ровным счетом ничего», - пишет эксперт в своих комментариях.



Представители ФРС, волею судеб оказавшиеся в команде Трампа, напоминают «испуганного оленя, застывшего в свете фар». Что они нам зачитывают?



«Потребительские и деловые настроения в последнее время улучшились» — вы шутите? Индекс потребительского доверия давно на максимумах.



Они (ФРС) считают цены еще слишком низкие для текущего положения дел в экономике. Да 9-летний экономический цикл экспансии уже почти завершен, а ФРС «едва вышла из ворот».



Не было бы так плохо, если бы заседание ФРС завершилось хоть намеком на повышение ставок в марте. Но они, похоже, считают, что времени у них еще предостаточно. Мы же считаем, что время откровенно уходит.



По материалам Forexpf.Ru

Управляющий NickTorro за 4 месяца заработал 100.4%. Присоединяйся! На правах рекламы

Реклама в подписи и блоге сдается.

Предложения в ЛС. __________________Реклама в подписи и блоге сдается.Предложения в ЛС.