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Косметическая компания L'oreal начинает инвестировать в финтех.

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Старый Сегодня, 05:34
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 890
Благодарностей: 67
КП: 0.070
Косметическая компания L'oreal начинает инвестировать в финтех.


Объединение компаний L'Oreal и Founders Factory (стартап-акселератор) планирует ежегодные инвестиции в 5 финтех стартапов и открытие новых компаний. В этом году уже выделили 5 стартапов:

- InsitU. Персонализированная эстетика лица.

- Premadonna. Создаем дизайн ногтей.

- Tailify. Отождествление брендов со звездами (реклама в соцсетях)

- Veleza. Объединение покупателей косметических товаров.

- Cosmoses. Поможет определить местоположение. (планируется для привлечения клиентов без интернета).



За цифровое направление компании отвечает Любомира Роше. Два года назад она пришла из корпорации Microsoft.
Роше заявляет: "Мы должны выявлять тренды и быть первыми кто презентует инновационные продукты".

L'Oreal - ведущая косметологическая компания в мире. В ее портфеле находится 32 мировых бренда, а в инновационном отделе работает несколько тысяч человек.

В начале этого года, на технологической выставке в Лас-вегасе компания показала миру "умную расческу". Она собирает данные для приложения, оценивающего состояние волос и дающего рекомендации по продуктам компании L'Oreal, которые смогут вас преобразить.







По материалам источника
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Последний раз редактировалось forfor; Сегодня в 05:46.
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