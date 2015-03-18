Косметическая компания L'oreal начинает инвестировать в финтех.

Объединение компаний L'Oreal и Founders Factory (стартап-акселератор) планирует ежегодные инвестиции в 5 финтех стартапов и открытие новых компаний. В этом году уже выделили 5 стартапов:
- InsitU
. Персонализированная эстетика лица.
- Premadonna
. Создаем дизайн ногтей.
- Tailify
. Отождествление брендов со звездами (реклама в соцсетях)
- Veleza
. Объединение покупателей косметических товаров.
- Cosmoses
. Поможет определить местоположение. (планируется для привлечения клиентов без интернета).
За цифровое направление компании отвечает Любомира Роше. Два года назад она пришла из корпорации Microsoft.
Роше заявляет: "Мы должны выявлять тренды и быть первыми кто презентует инновационные продукты
".
L'Oreal - ведущая косметологическая компания в мире. В ее портфеле находится 32 мировых бренда, а в инновационном отделе работает несколько тысяч человек.
В начале этого года, на технологической выставке в Лас-вегасе компания показала миру "умную расческу". Она собирает данные для приложения, оценивающего состояние волос и дающего рекомендации по продуктам компании L'Oreal, которые смогут вас преобразить.
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