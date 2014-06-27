MonitoringFF Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 29.01.2015 Сообщений: 13,019 Благодарностей: 71 КП: 0.052

mygreenfarm.net - My Green Farm

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.

Старт проекта 01.01.2017



My Green Farm



Цитата: Дорогие друзья Мы открылись проект MyGreenFarm.net это экономическая онлайн игра с выводом реальных денег. Мы открылись для всех желающих играть и заработать настоящие деньги!

После регистрации в игре вы сразу можете начать играть и зарабатывать на этом!

Об игре:



Начало игры

Сразу после регистрации Вы получаете 1 бесплатное поле для посева семян и получения корма для Ваших животных и один бесплатный курятник в разделе Загоны животных. Для перехода на второй уровень Вы должны получить 20 ед. опыта. Опыт дается при удобрении урожая на полях, покупке животных, кормлении животных, сбор готов продуктов с животных, с переработки продуктов В зданиях переработки. За разные действия в игре у вас будет сниматься энергия, чтобы пополнить энергию вам нужно зайти в раздел Перекусить.



Хозяйство

В данном разделе Вы найдете поля, на которых можно выращивать корм для Ваших животных, чтобы они давали продукты. Чтобы посеять семена, нужно нажимать на поле. Но перед этим Вы выбераете - какой тип семян посадить, на первом уровне доступна только пшеница. Остальные виды семян можно увидеть в верху в самом разделе хозяйство. Время созревания пшеницы - 60 минут, после нужно собирать ее, и можно кормить кур.

Полей можно купить столько на сколько позволяет ваш уровень - если Вы имеете уровень меньше 5-го то на каждый уровень +2 поля, если от 10-го до 15-го то на каждый уровень +3 поля, если больше 15, на каждый уровень +4 поля, и посеять семена. Количество полей не ограничено.

Для ускорения созревания урожая можно приобрести в магазине мешок удобрения (содержит 2000 удобрений) и удобрять урожай на полях. Время созревания при этом сокращается в 50% и дает 1 ед. опыта. Каждый вид семян требует определенное количество удобрений. После того, как Вы собрали 100 урожая с поля, поле истощается и его нужно удобрять, для этого нужно потратить 25 энергии и 100 удобрений.

А также, корм можно продать и/или купить в лавке.



Загоны для животных

В данном разделе Вы можете купить загоны для животных, они покупаются навсегда. Нажимая, на загон, у вас откроется окошко, где нужно посадить 9 животных. Чтоб они давали продукты - животных нужно кормить. Через 12 часов после кормления животные дают продукты, которые нужно собирать. Одно животное дает 60 продуктов, после чего умирает и нужно садить новых животных. Полученные продукты нужно продавать в лавку и/или в магазин. В лавке и магазине можно продавать не меньше 100 продуктов. Полученные деньги идут на баланс вывода.





Здания по переработке продуктов

В данном разделе Вы можете купить здания по переработке продуктов, здания покупаются навсегда! Продукты для переработки Вы должны покупать только из лавки или магазина. Полученные продукты от животных нельзя перерабатывать - их можно только продать в лавке или в магазине. За 12 часов перерабатываются продукты, готовые продукты опять можете продавать в лавку или магазин, для дальнейшей переработки. Здания по переработке продуктов можно покупать с 20 уровня.



Пекарни

В данном разделе Вы можете купить Здания по приготовлению еды (Пекарни), Пекарни покупаются навсегда. Продукты Вы должны покупать только из лавки. Полученные продукты из пекарень по переработке нельзя использовать повторно на фабрике - их можно только продать в лавке. За 12 часов готовятся 100 видов блюд. Готовые блюда можете кушать или продавать в раздле Перекусить другим игрокам. Пекарни можно покупать с 30 уровня.



Лавка

В данном разделе Вы можете продавать полученные продукты от животных, а также полученные продукты с зданий по переработке. Также Вы можете купить продукты, проданные другими игроками. В лавке также можно покупать и продавать корм, полученный с полей.



Магазин

В данном разделе Вы можете продавать полученные продукты от животных, а также полученные продукты с зданий по переработке. Также Вы можете купить продукты, проданные другими игроками В магазине продукты продаются в порядке очереди.



Бонусы:



Сразу после регистрации Вы получаете 1 бесплатное поле для посева семян и получения корма для Ваших животных и один бесплатный курятник.



Реферальная программа:



Вы будете получать 10% с суммы покупок загонов и зданий за деньги плюс 5% с покупок животных с вашими рефералами.



Платежные системы:



Яндекс Деньги, Free-Kassa



Мой вклад:



Сразу после регистрации Вы получаете 1 бесплатное поле для посева семян и получения корма для Ваших животных и один бесплатный курятник в разделе Загоны животных. Для перехода на второй уровень Вы должны получить 20 ед. опыта. Опыт дается при удобрении урожая на полях, покупке животных, кормлении животных, сбор готов продуктов с животных, с переработки продуктов В зданиях переработки. За разные действия в игре у вас будет сниматься энергия, чтобы пополнить энергию вам нужно зайти в раздел Перекусить.В данном разделе Вы найдете поля, на которых можно выращивать корм для Ваших животных, чтобы они давали продукты. Чтобы посеять семена, нужно нажимать на поле. Но перед этим Вы выбераете - какой тип семян посадить, на первом уровне доступна только пшеница. Остальные виды семян можно увидеть в верху в самом разделе хозяйство. Время созревания пшеницы - 60 минут, после нужно собирать ее, и можно кормить кур.Полей можно купить столько на сколько позволяет ваш уровень - если Вы имеете уровень меньше 5-го то на каждый уровень +2 поля, если от 10-го до 15-го то на каждый уровень +3 поля, если больше 15, на каждый уровень +4 поля, и посеять семена. Количество полей не ограничено.Для ускорения созревания урожая можно приобрести в магазине мешок удобрения (содержит 2000 удобрений) и удобрять урожай на полях. Время созревания при этом сокращается в 50% и дает 1 ед. опыта. Каждый вид семян требует определенное количество удобрений. После того, как Вы собрали 100 урожая с поля, поле истощается и его нужно удобрять, для этого нужно потратить 25 энергии и 100 удобрений.А также, корм можно продать и/или купить в лавке.В данном разделе Вы можете купить загоны для животных, они покупаются навсегда. Нажимая, на загон, у вас откроется окошко, где нужно посадить 9 животных. Чтоб они давали продукты - животных нужно кормить. Через 12 часов после кормления животные дают продукты, которые нужно собирать. Одно животное дает 60 продуктов, после чего умираети нужно садить новых животных. Полученные продукты нужно продавать в лавку и/или в магазин. В лавке и магазине можно продавать не меньше 100 продуктов. Полученные деньги идут на баланс вывода.В данном разделе Вы можете купить здания по переработке продуктов, здания покупаются навсегда! Продукты для переработки Вы должны покупать только из лавки или магазина. Полученные продукты от животных нельзя перерабатывать - их можно только продать в лавке или в магазине. За 12 часов перерабатываются продукты, готовые продукты опять можете продавать в лавку или магазин, для дальнейшей переработки. Здания по переработке продуктов можно покупать с 20 уровня.В данном разделе Вы можете купить Здания по приготовлению еды (Пекарни), Пекарни покупаются навсегда. Продукты Вы должны покупать только из лавки. Полученные продукты из пекарень по переработке нельзя использовать повторно на фабрике - их можно только продать в лавке. За 12 часов готовятся 100 видов блюд. Готовые блюда можете кушать или продавать в раздле Перекусить другим игрокам. Пекарни можно покупать с 30 уровня.В данном разделе Вы можете продавать полученные продукты от животных, а также полученные продукты с зданий по переработке. Также Вы можете купить продукты, проданные другими игроками. В лавке также можно покупать и продавать корм, полученный с полей.В данном разделе Вы можете продавать полученные продукты от животных, а также полученные продукты с зданий по переработке. Также Вы можете купить продукты, проданные другими игроками В магазине продукты продаются в порядке очереди.

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MonitoringFF - МОНИТОРИНГ ИГР С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ __________________ Последний раз редактировалось MonitoringFF; Сегодня в 05:12 .