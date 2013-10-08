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В Европе инвестировали €7,7млн на разработку противомикробной упаковки.

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В Европе инвестировали €7,7млн на разработку противомикробной упаковки.


Каждый год выбрасывается слишком большое количество продуктов питания и это несет непоправимый ущерб экологии.

Европейский Союз собирается увеличить срок жизни продуктов с помощью новой инновационной упаковки. Для этого будет инвестировано €7,7млн в проект под названием NanoPack, разрабатывающий противомикробную упаковку.

Упаковка будет состоять из натуральной основы, которая не повлияет на качество и вкус продуктов. Молекулы этого материала настолько малы, что не позволят микробам пробраться сквозь упаковку.

На данном этапе, проводятся испытания на способность материала поддаваться переработке.




По материалам источника
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