В Европе инвестировали €7,7млн на разработку противомикробной упаковки.

Каждый год выбрасывается слишком большое количество продуктов питания и это несет непоправимый ущерб экологии.
Европейский Союз собирается увеличить срок жизни продуктов с помощью новой инновационной упаковки. Для этого будет инвестировано €7,7млн в проект под названием NanoPack, разрабатывающий противомикробную упаковку.
Упаковка будет состоять из натуральной основы, которая не повлияет на качество и вкус продуктов. Молекулы этого материала настолько малы, что не позволят микробам пробраться сквозь упаковку.
На данном этапе, проводятся испытания на способность материала поддаваться переработке.
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