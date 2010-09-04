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Goodlifeme для платформы Sidekick, улучшения здоровья привлекла $1,5 млн инвестиций

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Goodlifeme для платформы Sidekick, улучшения здоровья привлекла $1,5 млн инвестиций



Шведская компания Goodlifeme AB разработала платформу Sidekick для улучшения здоровья и для этих целей привлекла $1,5 млн. инвестиций.

Инвестиционный раунд возглавила венчурная компания Frumtak, а также приняли участие уже существующие акционеры.
Компания была основана Трыггви Торгейрссоном и Саемундуром Оддссоном, доктором медицинских наук. Компания разработала SidekickHealth, платформу для изменения образа жизни людей, для улучшения здоровья. Это приложение для прогнозирования, управления и профилактики хронических заболеваний, таких как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, предиабет и диабет 2-го типа.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) используют поведенческие принципы вместе с искусственным интеллектом (ИИ) и служат основой для руководящих принципов. Платформа направлена на повышение эффективности образа жизни и обучения через программы такие, как например CDC, новая общенациональная программа по предотвращению диабета.




Платформа SidekickHealth в последнее время набирает большие обороты в США, Исландии и Швеции. Она была разработана и исследована в сотрудничестве с экспертами международного управления здравоохранения и медицинских учреждений, в том числе Гарвардского университета и Массачусетского технологического института. Sidekick разработана врачами, психологами и другими специалистами, в отрасли охраны здоровья.




Sidekick является социально-игровой платформой для здоровья. Она предназначена для привлечения людей к здоровому образу жизни. Приложение позволяет людям общаться, сотрудничать и соревноваться с друзьями, другими людьми для повышения образа жизни. Через Sidekick пользователи принимают участие в оздоровительных задачах в разных категориях, таких как питание, физическая активность и умственные упражнения.



Перевод специально для mmgp.ru


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Последний раз редактировалось bizneser; Сегодня в 03:49.
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