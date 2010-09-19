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Стартап Yomoni привлек $5,4 млн для автоматического управления частным капиталом

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Старый Сегодня, 03:42
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Стартап Yomoni привлек $5,4 млн для автоматического управления частным капиталом


Французский стартап Yomoni является очень перспективным сервисом, активно использующим робо-консультантов. Это означает, что вы можете предоставить компании часть ваших сбережений, и стартап будет автоматически управлять вашим портфелем, покупать и продавать акции, облигации и многое другое. Сегодня Yomoni привлек $5,4 млн. (€5 млн.) от действующих инвесторов Credit Mutuel Arkea и Iena Venture.

При этом руководители проекта также выкупили часть акций и сохранили для себя значительную долю в компании.

Если вы не знакомы с понятием робо-консультирования, тогда рассматривайте Yomoni как своего рода Wealthfront или Betterment для французского рынка. В то время как указанные американские компании у себя в стране уже пользуются большой популярностью, во Франции робо-консультанты только начинают появляться.


Кроме найма большего числа сотрудников, сегодняшний раунд финансирования откроет для стартапа новые возможности. В частности, компания заявляет, что создаст новый продукт, специально ориентированный на родителей, которые стремятся сберечь деньги для своих детей. Yomoni также займется разработкой своего мобильного приложения.

Когда вы начинаете инвестировать с Yomoni, вы можете выбрать между безопасными или рискованными видами инвестиций. Эффективность вашего портфеля будет зависеть от его состава, при этом существуют риски потери части денежных средств. Однако до сих пор Yomoni демонстрировал хорошую работу. Все его портфели в 2016 году принесли прибыль своим владельцам (от 2,3 до 7,1 процента).



В будущем данный стартап планирует внедрить комиссию за свои услуги – около 1,6 процента с прибыли клиента за год. Показатели эффективности, которые были приведены в предыдущем абзаце, указаны без вычета комиссионных сборов.

В настоящее время компания имеет уже более 2000 клиентов и успешно управляет около $12,9 млн. (€12 млн., или €6000 в среднем на одного клиента). Однако эта тенденция заметно ускоряется и в 2020 году Yomoni планирует управлять уже $1,08 млрд. (€1 млрд.). Стартап рассчитывает на активную европейскую экспансию, что поможет ему достичь заданной цели.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/02/01/yo...ement-service/

https://text.ru/antiplagiat/589270b77cc29
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