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ClearMotion привлек $100 миллионов для своего цифрового шасси

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ClearMotion привлек $100 миллионов для своего цифрового шасси


ClearMotion, расположенная в Бостоне, США, компания в сфере автомобильных технологий, разрабатывающая цифровое шасси, получила 100 миллионов долларов финансирования в Серии С. Раунд возглавили клиенты, рекомендованные J.P. Morgan Asset Management с участием New Enterprise Associates (NEA), Qualcomm Ventures, World Innovation Lab (WiL) и Eileses Capital. Как результат, Джонатан Росс, управляющий директор J.P. Morgan Asset Management, вошел в совет директоров ClearMotion. В общей сложности компании уже удалось привлечь 130 миллионов долларов.

Возглавляемый Шакилом Авадхани, ClearMotion представляет собой технологический автомобильный стартап, который образовался на базе Массачусетского Технологического Института. Его технология цифрового шасси призвана заменить традиционные автомобильные амортизаторы на контролируемые с помощью программного обеспечения приводы, которые управляют колесами на высоких скоростях. Технология базируется на собственных программных алгоритмах, позволяя автомобилю реагировать на дорожные условия в режиме реального времени. Система сочетает в себе непревзойденный уровень комфорта со степенью управляемости и маневренностью спортивного автомобиля.


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Перевод специально для форума MMGP.ru
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