mypayingcryptoads.com-MyPayingCryptoAds(Revshare BTC)

Я НЕ админ Новый Revshare от Доверенного админа- Uday Nara!(Admin MyPayingAds)
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Все просто,покупка рекламных пакетов и 120% в месяц- заработок BTC!
Четыре вида пакетов:
1.Стоимость-0.01 BTC/120%/месяц,5000 баннер кредитов, мин.1 пакет,максимум-100 пакетов,
обязательной ре покупки НЕТ!
2.Стоимость-0.03 BTC/120%/месяц,10000 баннер кредитов,мин.1 макс.100.пакетов,обязательной ре покупки Нет! Для того, чтобы приобрести этот план, Вам нужно приобрести членство Explorer.Стоимость- 0.02 BTC.
3.Стоимость-0.05 BTC/120%/месяц,25000 бан.кредитов,мин.1-макс.100 пакетов,обязательной ре покупки НЕТ!Для того, чтобы приобрести этот план, Вам нужно приобрести членство Professional. Стоимость будет 0,05 BTC.
4.Стоимость-0.10 BTC/120%/мес.Баннер Кредиты: 20
Вращающиеся Banner Кредиты объявлений: 50000/Максимальные активные adpacks можно
иметь: 1000 пакетов/Для того, чтобы приобрести этот план, Вам нужно приобрести членство монет Elite. Стоимость будет 0.10 BTC.
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