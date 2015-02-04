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Такси Uber - 3 бесплатные поездки.

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Старый Сегодня, 01:40
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 04.02.2015
Сообщений: 10
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Такси Uber - 3 бесплатные поездки.
Uber — это решение на все случаи жизни для поездок в аэропорт или по городу. Uber доступен в более 500 городах по всему миру — установите приложение и закажите первую поездку уже сегодня.

Заказать поездку с Uber легко. Вот как это работает:
- Просто откройте приложение и скажите нам, куда нужно ехать.
- Приложение определяет ваше местоположение, и водитель всегда знает, где вас встретить.
- Вы сможете увидеть фото вашего водителя и информацию об автомобиле, а также отслеживать его прибытие по карте.
- Оплатить поездку можно банковской картой, наличными в указанных городах, с помощью Android Pay, PayPal и других платежных систем.
- После завершения поездки вы можете оценить вашего водителя и отправить отзыв, который поможет нам сделать Uber еще лучше. Вы также получите квитанцию по электронной почте.

- Скачай официальное приложение на телефон https://play.google.com/store/apps/d...id=com.ubercab
- Запусти приложение и в строке Оплата в поле Промо код введи: PJVZJRKHUE
- Получи 3 первые бесплатные поездки от такси UBER

Cписок городов где работает данное такси можно узнать по ссылке https://www.uber.com/ru/cities/
__________________
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Максим Полунин вне форума  
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