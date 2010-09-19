Финтех-стартап Latipay привлек $3 млн для проведения трансграничных платежей

Финтех-стартап Latipay из Окленда (Новая Зеландия), занимающийся проведением трансграничных платежей для различных компаний, привлек более 3 миллионов долларов США (4,1 млн. новозеландских долларов) в виде венчурных инвестиций.
Текущий инвестиционный раунд возглавила сингапурская венчурная компания Jubilee Capital Management.
Стартап Latipay планирует использовать полученные средства для найма новых ИТ-сотрудников, чтобы обслуживать текущие операции в Новой Зеландии и Австралии, а также для значительного расширения своего сервиса и начала его работы в Сингапуре и Соединенных Штатах.
Возглавляемый генеральным директором Лейгхом Флаундерсом, Latipay помогает китайским потребителям совершать онлайн-покупки у иностранных компаний, производя расчеты в своей национальной валюте. При этом иностранные продавцы из Новой Зеландии, Соединенных Штатов, Австралии или любых других стран получают оплату за свои товары в своей родной валюте.
Стартап Latipay полностью соответствует всем требованиям регуляторной системы Китая, данный сервис заключил контракты с местными системами электронных кошельков, что позволяет потребителям рассчитываться за свои покупки с помощью Alipay, WeChat, JD Pay и Baidu.
Компания Latipay уже около года успешно работает в Новой Зеландии, а в ноябре 2016 года начала свою деятельность и в Австралии.
Перевод специально для форума MMGP.ru
http://www.finsmes.com/2017/02/payme...c-funding.html
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