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ФРС США оставила базовую ставку без изменений

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ФРС США оставила базовую ставку без изменений
01.02.2017, 22:05

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,5-0,75% годовых. Такое решение было принято по итогам первого в этом году заседания финансового регулятора.

В пресс-релизе ФРС отмечается, что экономическая активность в США усилилась, рынок труда укрепляются, расходы домохозяйств умеренно выросли. При этом инвестиции в бизнес-сектор достаточно низкие, а инфляция показала небольшой рост.

«Комитет ожидает, что по мере постепенной корректировки направления денежно-кредитной политики экономическая активность будет расти умеренными темпами, и показатели рынка труда укрепятся. Инфляция, как ожидается, достигнет целевого уровня в 2% в среднесрочной перспективе. Краткосрочные риски для экономического прогноза сбалансированы»,— отметили в ФРС.

Последнее повышение базовой ставки произошло по итогам заседания ФРС 14 декабря 2016 года. Тогда она была увеличена с 0,25-0,5% на 25 б.п.

Источник: http://www.kommersant.ru/doc/3207532
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