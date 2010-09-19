Краудфандинговая платформа Kickstarter приобрела видеостриминговый стартап Huzza

Сегодня утром пришло несколько интересных новостей из штаб-квартиры Kickstarter. Во-первых, краудфандинговая платформа объявила о приобретении канадского видеостримингового стартапа Huzza. Данная покупка последовала вслед за плодотворным сотрудничеством между двумя сторонами, которое привело к запуску в ноябре 2016 года сервиса «Kickstarter Live back» – потокового вещания в режиме реального времени с функцией обратной связи, разработанного специально для того, чтобы предоставить создателям проектов прямой канал связи с сообществом бекеров.
Согласно сведениям Kickstarter, краудфандинговые кампании, запущенные на данной платформе, имеют показатель успеха 74%, что в два раза больше, чем общие среднестатистические показатели всех кампаний по сбору средств. При этом те проекты, которые активно используют видеосервисы, привлекают более высокие объемы инвестиций. Как бы там ни было, приобретение Huzza является вторым за всю историю существования Kickstarter, после покупки в марте прошлого года музыкального сервиса Drip.
В рамках данного приобретения основатели стартапа Huzza Джастин Вомерсли и Ник Смит вскоре присоединятся к команде Kickstarter, чтобы помочь запустить видеостриминговый сервис, и открыть первый международный офис Kickstarter в родном для стартапа Ванкувере, находящемся в провинции Британская Колумбия. Вскоре Kickstarter собирается нанять большое количество инженеров и разработчиков из местного населения, чтобы создать из них мощную команду. Компания уже опубликовала на своем сайте список требуемых вакансий для Ванкувера.
Что касается действующего сервиса Huzza, то запланировано, что до конца этого месяца он прекратит свою прежнюю деятельность, и его команда полностью переориентируется на совместную работу с Kickstarter.
Перевод специально для форума MMGP.ru
https://techcrunch.com/2017/02/01/kickstarter-huzza/
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