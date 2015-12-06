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Украинскому патентному суду - быть!

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Украинскому патентному суду - быть!


В департаменте по развитию инноваций и интеллектуальной собственности сообщили о появлении в Украине, в скором времени, патентного суда. Ожидается его создание не позже осени этого года.

Сейчас идут дискуссии о компетенции и структуре будущего суда. На сегодняшний день, институт защиты интеллектуальной собственности в стране развит очень слабо и требует конкретных системных решений от государства. Украина входит в топ стран с худшей защитой интеллектуальной собственности.

Министерство экономразвития и торговли создаст единый орган, защищающий права интеллектуальной собственности, задачами которого станут проведение экспертиз, охрана собственности, и формирование политики в этой области.

специально для mmgp.ru
уникальность текста 96%
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