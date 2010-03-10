Прогнозы на спорт с сайта PROGNOZ.BET статистика честная

В этой теме я буду выкладывать иногда прогнозы с сайта www.prognoz.bet
Статистика не врет, у меня подписка на 30 прогнозов, осталось 12 и я готов ими делиться в целях найти людей для складчины на следующий месяц.
ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ "СТАВКА ДНЯ"
ЧЕЛЛЕНДЖЕР МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Кемпер (Франция), хард (в помещении) - 1/8 финала.
Габашвили Т. -Гали К. 1 сет победа 1./ 1.80 фонбет
Гали на вчерашней разминке потянул ладышку, начнет на уколах.
А как многие знают делают их перед началом матча
, действовать они начнут к концу 1 сета, Тимурку не составит труда закрыть его.
добавлено через 1 час 0 минут
- - - минус