Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Прогнозы на спорт с сайта PROGNOZ.BET статистика честная

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Старый Сегодня, 00:03
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 31.08.2013
Сообщений: 10
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Прогнозы на спорт с сайта PROGNOZ.BET статистика честная
В этой теме я буду выкладывать иногда прогнозы с сайта www.prognoz.bet

Статистика не врет, у меня подписка на 30 прогнозов, осталось 12 и я готов ими делиться в целях найти людей для складчины на следующий месяц.

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ "СТАВКА ДНЯ"

ЧЕЛЛЕНДЖЕР МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Кемпер (Франция), хард (в помещении) - 1/8 финала.
Габашвили Т. -Гали К. 1 сет победа 1./ 1.80 фонбет

Гали на вчерашней разминке потянул ладышку, начнет на уколах.
А как многие знают делают их перед началом матча
, действовать они начнут к концу 1 сета, Тимурку не составит труда закрыть его.

добавлено через 1 час 0 минут
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Последний раз редактировалось yur0; Сегодня в 01:03. Причина: Добавлено сообщение
yur0 на форуме  
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Метки
прогноз, спорт, ставки, теннис
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