Стартап Inmoji, занимающийся маркетинговыми эмодзи-кампаниями, привлек $1.5 миллиона

Стартап Inmoji, который создает эмодзи-ориентированные маркетинговые кампании получил дополнительные 1,5 миллиона долларов финансирования, доведя общую цифру до 9 миллионов долларов. За неделю до этого было объявлено о выходе платформы, которая сделает эти эмодзи-кампании доступными для более широкого спектра бизнесов.
Генеральный директор Inmoji Майкл Африк заявил, что за последние несколько лет наблюдалась своего рода "золотая лихорадка" в области создания эмодзи и многие компании ринулись в эту сферу. Но разница между ними и Inmoji заключается в том, что его компания работает с маркетологами, которые стараются понять, что нужно сделать и как достигнуть поставленной цели с помощью интерактивных эмодзи. Например, киностудия может запустить кампанию, где потенциальные зрители могут нажать на эмозди, показывающий трейлер или расписание сеансов. Или эмодзи в виде кофейного зерна может показать карту близлежащих магазинов.
По словам соучредителя Inmoji Пэрри Телл: "Эмодзи - это уже не только часть лицензионного контента, а новые формы рекламных средств." Интерактивность позволяет Inmoji отследить привела ли рекламная кампания к желаемому поведению пользователя.
Смайлы Inmoji встроены в некоторые службы мгновенных сообщений, включая Oovoo и Badoo, а также могут быть добавлены в Apple iMessage посредством загрузки. Среди компаний, которые пользуются услугами Inmoji можно отметить Starbucks, Interscope и Disney.
До этих пор рекламодатели должны были работать непосредственно с командой Inmoji для созданий своих кампаний, а теперь могут использовать платформу самостоятельно через так называемую "модель самообслуживания". Это поможет Inmoji охватить небольшие бизнесы, которые не могут выделить семи- и шестизначные суммы на рекламные цели.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru