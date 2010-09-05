Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,115 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Бесплатную землю на Дальнем Востоке может получить любой желающий

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:46
#1
Мастер
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 05.09.2010
Сообщений: 2,704
Благодарностей: 595
КП: 0.369

награды Волшебный горшочек 
Бесплатную землю на Дальнем Востоке может получить любой желающий


1 февраля 2017 года стартовал очередной этап законопроекта, согласно которому, каждый россиянин может получить участок на Дальнем Востоке площадью в 1 гектар.

Оформить на себя землю можно только один раз. Причём, изначально участок предоставляется в пользование сроком на 5 лет. По истечению этого периода, если земля будет полностью освоена, аренда продлевается или оформляется в собственность. В настоящее время разрешены следующие виды использования земельных участков: сельскохозяйственная деятельность, индивидуальное жилищное строительство и туристическое направление.

Для тех россиян, кто решит вступить в данный проект, уже разработаны специальные кредитные программы. Согласно их содержанию, любой желающий сможет оформить займ на льготных условиях под 8% годовых сроком на 5 лет. Эти деньги, он сможет потратить на приобретение необходимой сельскохозяйственной техники или покупку различных бытовых строений (теплицу, сруб, бытовку и т.д.). Данная программа разлизывается Почта Банком и дальневосточным фондом развития.
Кроме этого, для всех получателей земельного участка, существуют ещё 35 различных программ. Основные из них это: оформление индивидуального гранта на фермерскую деятельность, микрозаймы на выгодных условиях, лизинг агротехнической техники, повышенная квота на вырубку древесины для обустройства фермы и т.д. Как отметил председатель Министерства развития Дальнего Востока Александр Галушка, это список является не окончательным и, по мере появления спроса, в него будут добавляться новые программы.

За 8 месяцев с начала реализации данной программы, на получение земли на Дальнем Востоке подано более 36 тысяч заявок. Из них, обладателями участков стали около 4,5 тысяч человек, а 3,8 тысячи находятся в процессе оформления всех документов.

Необходимо отметить, что закон об освоении дальневосточных земель начал своё действие с 1 июня 2016 года. На начальном этапе 1 гектар могли получить исключительно жители отдельных регионов Дальнего Востока. С 1 октября этот список расширился до всего региона. А с 1 февраля 2017 года каждый желающий россиянин может оформить в пользование земельный участок на Дальнем Востоке.


Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: Управляющий NickTorro за 4 месяца заработал 100.4%. Присоединяйся!
alex13r на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
1 га земли на Дальнем Востоке с 1 мая. LanO Новости в мире финансов и инвестиций 15 03.03.2016 14:29
Доверие инвесторов к ПИФам скоро вырастет на Дальнем Востоке Angelika78 Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.05.2015 11:17
где можно получить бесплатную консультацию от интернет-специалистов. beketov Инфо-бизнес 9 27.01.2014 04:30
Продам Сертификат на бесплатную активацию любой игры с Alawar.ru JD13 Аккаунты/Базы/Ваучеры 2 25.04.2013 09:07

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Влад Цепеш
БК в Москве которые принимают оплату с карт?
От Влад Цепеш в разделе «Вопросы о БК»
Аватар OnlyforMe
Как вы набираете инвесторов?
От OnlyforMe в разделе «Прогнозы»
Аватар clipman77
Стартап Synereo уничтожил половину имеющихся токенов на $146 млн
От clipman77 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар AntonArtoymov
Торговля опционами по тех.анализу Forex
От AntonArtoymov в разделе «Торговые стратегии»
Аватар smsip
БА "TT-center" (непубличный) - www.thirdtrustcenter.ru
От smsip в разделе «Shareholder.ru - интернет биржа»
Аватара нет
Глава Mt. Gox Марк Карпелес мог потратить деньги пользователей на роскошную кровать
От Alex077 в разделе «Новости криптовалют»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube