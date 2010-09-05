Бесплатную землю на Дальнем Востоке может получить любой желающий

1 февраля 2017 года стартовал очередной этап законопроекта, согласно которому, каждый россиянин может получить участок на Дальнем Востоке площадью в 1 гектар.
Оформить на себя землю можно только один раз. Причём, изначально участок предоставляется в пользование сроком на 5 лет. По истечению этого периода, если земля будет полностью освоена, аренда продлевается или оформляется в собственность. В настоящее время разрешены следующие виды использования земельных участков: сельскохозяйственная деятельность, индивидуальное жилищное строительство и туристическое направление.
Для тех россиян, кто решит вступить в данный проект, уже разработаны специальные кредитные программы. Согласно их содержанию, любой желающий сможет оформить займ на льготных условиях под 8% годовых сроком на 5 лет. Эти деньги, он сможет потратить на приобретение необходимой сельскохозяйственной техники или покупку различных бытовых строений (теплицу, сруб, бытовку и т.д.). Данная программа разлизывается Почта Банком и дальневосточным фондом развития.
Кроме этого, для всех получателей земельного участка, существуют ещё 35 различных программ. Основные из них это: оформление индивидуального гранта на фермерскую деятельность, микрозаймы на выгодных условиях, лизинг агротехнической техники, повышенная квота на вырубку древесины для обустройства фермы и т.д. Как отметил председатель Министерства развития Дальнего Востока Александр Галушка, это список является не окончательным и, по мере появления спроса, в него будут добавляться новые программы.
За 8 месяцев с начала реализации данной программы, на получение земли на Дальнем Востоке подано более 36 тысяч заявок. Из них, обладателями участков стали около 4,5 тысяч человек, а 3,8 тысячи находятся в процессе оформления всех документов.
Необходимо отметить, что закон об освоении дальневосточных земель начал своё действие с 1 июня 2016 года. На начальном этапе 1 гектар могли получить исключительно жители отдельных регионов Дальнего Востока. С 1 октября этот список расширился до всего региона. А с 1 февраля 2017 года каждый желающий россиянин может оформить в пользование земельный участок на Дальнем Востоке.
Специально для mmgp.ru