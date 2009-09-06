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LEGO запускает безопасную социальную сеть для детей

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LEGO запускает безопасную социальную сеть для детей

На сегодняшний день существует огромное количество как популярных, так и не очень социальных сетей, ставших неотъемлемой частью нашей жизни, но запуска детской социальной сети от компании LEGO никто не ожидал. Сервис LEGO Life предназначен исключительно для детей и позволяет им делиться друг с другом своими творениями из конструктора LEGO, тем самым вдохновляя остальных на создание чего-то нового. Внутри приложения всё выполнено в мультяшном и LEGO-стиле.


Знакомство с LEGO Life, как и любой другой социальной сетью, начинается с регистрации, где ребёнку нужно создать собственный аватар в виде человечка LEGO. Внутри приложения можно пользоваться только встроенной клавиатурой, выполненной в стиле конструктора и позволяющей детям более творчески высказывать свои мысли.


Так как этот сервис предназначен для детей, то внутри действуют строгие ограничения, и весь контент проходит модерацию. Кроме этого, в целях безопасности все аккаунты являются анонимными: дети попросту не могут использовать свои настоящие имена. Вместо этого никнейм каждому пользователю создаёт генератор из трёх разных слов. Также детям запрещено использовать свои реальные фотографии. Всё это сделано для того, чтобы никто не узнал личность ребёнка.


В LEGO Life юные пользователи могут публиковать фотографии своих творений и подписываться на других детей. Кроме этого, внутри приложения постоянно появляется различный развлекательный контент по тематике LEGO.


Приложение LEGO Life уже доступно для Android и iOS.

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