Специалисты Google рассказали об оптимизации рендеринга в Chrome

Chrome является самым популярным браузером в мире, поэтому компания Google вынуждена постоянно работать над его улучшением, чтобы удерживать позицию лидера. Недавно вышла стабильная сборка Chrome 56, ускорившая перезагрузку страниц на 28%, но это, как оказалось, далеко не единственное улучшение. В официальном блоге поискового гиганта появилась заметка о том, что за последние несколько месяцев было реализовано немало улучшений в области производительности для повышения скорости рендеринга. Благодаря этим изменениям нынешняя версия Chrome "по-умному" пропускает избыточные задачи, выбирает алгоритмы оптимального рендеринга и лучше использует системное оборудование. Всё это позволяет сайтам не только загружаться быстрее, но и работать более плавно.
Команда разработчиков Chrome стремится оптимизировать рендеринг браузера таким образом, чтобы каждый веб-сайт отображался со скоростью 60 кадров в секунду. Чем меньше времени используется для рендеринга каждого кадра, тем больше времени у разработчиков есть на запуск скриптов и загрузки контента. Многие из недавних улучшений производительности были направлены именно на снижение нагрузки в каждом кадре, что в итоге позволяет быстрее загружать веб-страницы.
Когда Chrome готовится к загрузке веб-сайта, он должен определить, какие элементы на странице должны быть перерисованы, а какие могут быть скопированы из кэша предыдущего кадра. Для того, чтобы упростить эту задачу, браузер отслеживает команды, сгенерированные для каждого элемента и может определить точные области, которые должны быть перерисованы. В итоге это позволяет на 35% сократить время, необходимое, чтобы отобразить новый кадр на экране устройства.
Google уже использует новые методы рендеринга в Chrome на Android, Windows и macOS.
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