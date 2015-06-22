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Саудовская Аравия вынуждена ввести НДС.

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Старый Вчера, 23:25
#1
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Саудовская Аравия вынуждена ввести НДС.


Ранее, в Саудовской Аравии отсутствовали какие-либо налоги, кроме того, государство предоставляло множество субсидий. Все это было возможным благодаря нефти, от ее продажи государство получало более 70% поступлений в бюджет.

После того, как произошло падение цен на сырье, появился дефицит в размере 97 млрд долларов, и государство вынуждено искать иные пополнения в бюджет. Так, было объявлено о решении ввести налог на добавленую стоимость (5%).

Кроме того, сокращены зарплаты Кабинету Министров и заморожены зарплаты государственным служащим. Также в два раза увеличен акциз на табачные изделия. Страна ищет пути для расширения инвестиционного портфеля.

К 2020 году государство намерено в три раза увеличить доходы, не опирающиеся на нефтевой рынок и полностью сбалансировать бюджет.

специально для mmgp.ru
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