Google обогнала Apple в рейтинге самых дорогих брендов мира

По итогам 2016 года стоимость бренда Google достигла $109,4 млрд.
Согласно ежегодному рейтингу Global 500, составляемому компанией Brand Finance, бренд Apple уступил Google свою позицию самого ценного бренда.
За прошедший год стоимость бренда Google выросла с $88,2 млрд. до $109,4 млрд., а стоимость Apple наоборот снизилась с $145,9 млрд. до $107,1 млрд.
Надо сказать, что последний раз бренд Google был в лидерах рейтинга в 2011 году. Google, который остается главным поисковиком в мире, в 2016 году сумел увеличить свои доходы от рекламы на 20%.
Как считает гендиректор Brand Finance Дэвид Хейг, компании Apple стало сложнее сохранять свое технологическое преимущество на фоне переполненности рынка местными конкурентами.
Третье место в рейтинге досталось, как и в прошлом году, интернет-ритейлеру Amazon.com, бренд которого оценивается в $106,396 млрд. С шестой на четвертую позицию поднялась телекоммуникационная компания AT&T, которая подорожала более чем на 45%, до $87,016 млрд. Пятерку лидеров замыкает Microsoft со стоимостью своего бренда в $76,265 млрд. Причем в прошлом году бренд Microsoft находился на четвертой строчке рейтинга.
Далее идет соцсеть Facebook, стоимость бренда которой достигла $61,998 млрд.
Компания Brand Finance формирует рейтинг самых дорогих брендов мира, учитывая ряд факторов: инвестиции в маркетинг, лояльность к бренду, удовлетворенность персонала и корпоративную репутацию и т.п.
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