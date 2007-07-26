Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Invests-you - invests-you.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Вчера, 23:14
#1
Любитель
 
Имя: Вячеслав
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.04.2015
Сообщений: 622
Благодарностей: 48
КП: 0.213
Invests-you - invests-you.com
Я не создатель/админ данного проекта.



Invests-you

Хорошо оформленный фаст с широкой линейкой тарифов. Минимальный размер инвестиций от 100 рублей. В конце срока начисления по депозиту прекращаются, и депозит поступает на баланс учетной записи. Вклады принимаются в рублях и биткоинах (на специальном тарифе).
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1) 5% на 1 день | Вклады от 100 RUB до 2000 RUB
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Возврат депозита в конце срока.
Минимальный вклад: 100 RUB (1.2 BTC)
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