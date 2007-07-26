Invests-you - invests-you.com

Я не создатель/админ данного проекта.
Invests-you
Хорошо оформленный фаст с широкой линейкой тарифов. Минимальный размер инвестиций от 100 рублей. В конце срока начисления по депозиту прекращаются, и депозит поступает на баланс учетной записи. Вклады принимаются в рублях и биткоинах (на специальном тарифе).
✈ Старт: 01.02.2017 в 20:00 по МСК
Маркетинг:
1) 5% на 1 день | Вклады от 100 RUB до 2000 RUB
2) 10% в день на 2 дня | Вклады от 2001 RUB до 25000 RUB
3) 15% в день на 3 дня | Вклады от 25001 RUB до 75000 RUB
4) 20% в день на 5 дней | Вклады от 75001 RUB до 100000 RUB
5) 30% в день на 2 дня | Вклады от 65000 RUB до 150000 RUB
6) 35% в день на 2 дня (для Bitcoin) | Вклады от 1.2 BTC до 10 BTC
Возврат депозита в конце срока.
Минимальный вклад: 100 RUB (1.2 BTC)
Максимальный вклад: 150000 RUB (10 BTC)
Минимальная сумма для выплат: 100 RUB (0.5 BTC)
Принимает: Payeer, Perfect Money, QIWI, Bitcoin
Тип выплат: ручные
Реф-программа: 5-1%
Техническая часть:
— уникальный скрипт
— уникальный дизайн
— SSL сертификат
— защита от DDoS
Посмотреть/Инвестировать: https://invests-you.com/?ref=VIPMonitor
Депозит: