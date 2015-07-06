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bitfinex.com - биржа криптовалют

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Биржи, на которых происходит торговля криптовалютами.
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Старый Вчера, 23:12
#1
Премиум
 
Аватар Invention
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 2,370
Благодарностей: 225
КП: 0.078
bitfinex.com - биржа криптовалют
Давно уже обратил внимание на то, что на ммгп нету темы посвященной криптовалютной бирже bitfinex.com
А ведь она считается одной из крупнейших бирж в мире. В общем решил создать тему для обсуждения.
На сегодняшний день на бирже доступно для торгов девять валют:
USD, BTC, ETH, ETC, BFX(!!!), ZEC, XMR, RRT, LTC.

И пятнадцать торговых пар:
BTC\USD, ETH\USD, ETH\BTC, ETC\USD, ETC\BTC, BFX\USD, BFX\BTC, ZEC\USD, ZEC\BTC, XMR\USD, XMR\BTC, RRT\USD, RRT\BTC, LTC\USD, LTC\BTC

По утверждениям самой биржи -
Цитата:
Bitfinex предлагает самую ликвидную в мире биржу для обмена USD/BTC, USD/LTC, USD/ETH, USD/ETC, LTC/BTC, ETH/BTC и ETC/BTC с минимальными накладными расходами, а также множество самых разных ордеров, которые помогут трейдерам в любой ситуации.
У них доступна маржинальная торговля и маржинальное обеспечение. То есть любой участник биржи может взять деньги в долг, или дать деньги в долг. Это абсолютно безопасно, так как заемщик берет средства под залог своего балланса, то есть не вернуть его просто не возможно.

Комиссия на торги составляет 0,15%.
Бесплатные депозиты и снятия, кроме международных переводов.
Для того, чтобы вводить и выводить доллары необходимо иметь верифицированный счет.
Язык меню английский, русский, китайский.

__________________
На правах рекламы: Управляющий NickTorro за 4 месяца заработал 100.4%. Присоединяйся!

Последний раз редактировалось Invention; Вчера в 23:51.
Invention на форуме  
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