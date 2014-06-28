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В Советском Союзе,прожить на четвертак?

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Старый Вчера, 22:43
#1
Интересующийся
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 50
Благодарностей: 5
КП: 0.033
В Советском Союзе,прожить на четвертак?
Создавая эту тему я хотел бы вспомнить про цены СССР,сколько можно было купить на советские деньги,вспомним цены на продукты.на коммунальные услуги,тогда была стабильность и кто помнит поделитесь впечатлениями.
__________________
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Я инвестирую в подписки. 40-50% годовых.
sergei976 вне форума  
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