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Новая версия OpenBazaar выйдет через месяц

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Старый Вчера, 22:39
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Новая версия OpenBazaar выйдет через месяц
По словам команды разработчиков, новая версия распределенной платформы е-коммерции OpenBazaar может быть выпущена в течение ближайших месяцев.

Вчера, выступая на конференции Construct 2017 в Сан-Франциско, СЕО Брайан Хоффман и главный разработчик Крис Пасиа обнародовали новые детали о поддержке пользователей проектом и об особенностях, которые будут встроены в новую версию OpenBazaar 2.0.

В своем выступлении разработчики объявили о планах интеграции с глобальной файловой системой (IPFS) для увеличения времени бесперебойной работы платформы, улучшения разрешения споров и управления запасами, а также поддержали поиск сторонних производителей, предлагая онлайн-поддержку, офлайн покупки и интеграцию с Tor.
В конечном счете, Хоффман предложил оптимистический план практичности платформы, открытой для пользователей в апреле 2016 года.

Хоффман поделился с аудиторией:

«Наша цель – это существование OpenBazaar 2.0, за исключением использования Биткоина, … идентичного опыта Etsy. Я считаю, что версия 2.0 близка к этому».

Среди важнейших приоритетов, по мнению Хоффмана, остается улучшение поиска функциональных возможностей платформы, даже, несмотря на распределенный характер сайта коммерции, он предлагает опыт использование более близкий к централизованным услугам вроде Google.

«Большей частью поиск высоко оптимизирован, но в децентрализованной сети вам придется попытаться получить данные со всех узлов. Это может быть длительный и проблемный процесс», заявил Хоффман.

Хоффман также столкнулся с колкими вопросами от экспертной аудитории, которая стремилась понять, как платформа адаптировалась к относительному отсутствию принятия Биткоина в более широком смысле.

«Идея использования криптовалюты все время по-прежнему чужда многим людям. Я бы сказал до такого понимания нам как минимум еще года 3 или лет 5», заявил Хоффман.

В целом у плана развития нет четких дедлайнов, но Хоффман считает, что платформа будет доступна в течение следующих месяцев. О проекте впервые было объявлено в 2014 году, сейчас же он насчитывает более 400,000 установок, 300 продавцов и 10,000 объявлений.

На сегодняшний день у проекта числится $4 млн от BlueYard, Andreessen Horowitz и Union Square Ventures - $3 млн из которых были получены в декабре 2016 одним раундом.

Последние детали поступают через полгода после того, как основной стартап разработки OpenBazaar ОВ1 объявил о начале работы над версией 2.0.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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