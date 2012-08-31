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Блокчейн сыграет свою роль в будущем коммерции

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Блокчейн сыграет свою роль в будущем коммерции
Глава подразделения международной платежной системы MasterCard в России, Казахстане, Белоруссии и Армении Алексей Малиновский назвал блокчейн интересной технологией, подчеркнув, однако, что ей необходимы такие решения, которым смогут доверять игроки рынка. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Цитата:
«Блокчейн — это интересная, развивающаяся технология. Сейчас многие в эту тему углубляются, но пока мало прикладного использования. И мы тоже исследуем ее возможности. Мы верим, что блокчейн сыграет свою роль в будущем коммерции. Но, как и для любого нового продукта, необходимы технологические и бизнес-решения, которым игроки рынка смогут доверять, которые будут гарантировать защиту информации и денежных средств, а также умение справляться с непредвиденными обстоятельствами», —
сказал Алексей Малиновский.

По его словам, видение MasterCard — это мир без наличных, и повышение доли электронных платежей является одной из основных задач компании во всем мире.

Цитата:
«Люди пользуются преимуществами платежных технологий, им нравится оплачивать покупки в одно касание картой, мобильным телефоном или выбирать другие носители бесконтактного чипа, например брелоки, наручные часы, браслеты или даже предметы одежды».
Также Алексей Малиновский отметил, что все тренды последних лет говорят о том, что доля электронных платежей будет расти

Цитата:
«Электронные платежи помогают государству и бизнесу решать самые разные задачи, облегчают жизнь людей и потому достаточно быстро становятся привычными, входят в обиход. Вам не надо задумываться, сколько у вас денег в кошельке, потому что практически везде есть возможность оплачивать покупки картой», —
добавил он.

Напомним, в конце ноября 2016 года Бюро по регистрации патентов и товарных знаков США опубликовало четыре патентные заявки MasterCard, связанные с использованием технологии блокчейн.

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