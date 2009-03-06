BitCopier - Bitcopier.com

Я не админ проекта
Старт 22 января.
https://bitcopier.com/
Очень простой, интересный проект, с доходностью 200% за 10 дней.
Работает с BitCoin, все процессы автоматизированны.
как скопировать Ваши Bitcoin?
Шаг 1: Отправить по меньшей мере 0,01 BTC
Шаг 2: Подождите, пока транзакция будет подтверждена.
Шаг 3: Каждый час получайте 0.8% от суммы депозита в течение 250 часов.
Шаг 4: Будьте счастливы, ваши Bitcoins скопированы!
Как заработать при помощи партнерской программы?
Шаг 1: Поделитесь Вашей партнерской ссылкой
Шаг 2: Ваш партнер регистрируется, используя Вашу партнерскую ссылку
Шаг 3: Ваш партнер кладет деньги на депозит
Шаг 4: Вы получаете 15% от суммы депозита партнера
Регистрация
Мой депозит 0.01 btc
Выплаты идут каждый час