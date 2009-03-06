Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BitCopier - Bitcopier.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 22:00
#1
Любитель
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.03.2009
Сообщений: 189
Благодарностей: 10
КП: 0.003
BitCopier - Bitcopier.com
Я не админ проекта

Старт 22 января.

https://bitcopier.com/


Очень простой, интересный проект, с доходностью 200% за 10 дней.
Работает с BitCoin, все процессы автоматизированны.


как скопировать Ваши Bitcoin?
Шаг 1: Отправить по меньшей мере 0,01 BTC
Шаг 2: Подождите, пока транзакция будет подтверждена.
Шаг 3: Каждый час получайте 0.8% от суммы депозита в течение 250 часов.
Шаг 4: Будьте счастливы, ваши Bitcoins скопированы!

Как заработать при помощи партнерской программы?
Шаг 1: Поделитесь Вашей партнерской ссылкой
Шаг 2: Ваш партнер регистрируется, используя Вашу партнерскую ссылку
Шаг 3: Ваш партнер кладет деньги на депозит
Шаг 4: Вы получаете 15% от суммы депозита партнера


Регистрация


Мой депозит 0.01 btc


Выплаты идут каждый час
__________________
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100% легальная компания!
makSSSimka на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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