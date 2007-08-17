Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Direct Earning - directearning.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:59
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.12.2016
Сообщений: 225
Благодарностей: 20
КП: 0.000
Direct Earning - directearning.com
Новый проект Direct Earning

Старт проекта: 01.02.2017

Я не админ и админа не знаю.
Тема создана исключително для ознакомления!





Plan-D100
3% ежедневно в течение 100 календарных дней
Сумма вклада от $ 10 до $ 10000
Ежедневные выплаты
Авто Вывод

Plan-D10
11% ежедневно в течение 10 календарных дней
Сумма вклада от $ 25 до $ 100
Выпалаты инстант

Plan-D15
8% ежедневно в течение 15 календарных дней
Сумма вклада от $ 101 до $ 1000
Выпалаты инстант

Plan-D28
5% ежедневно в течение 28 календарных дней
Сумма вклада от $ 1001 до $ 25000

Минимальная сумма для вывода 0.10$

Платёжные системы: Bitcoin, Prefect Money, Payeer

Реферальная система от 3% до 5%

Легенда:
DirectEarning Ltd. является управление капиталом фирма, предоставляющая глобальные инвестиционные возможности,
которые предлагают безопасность, стабильность и впечатляющие финансовые показатели. DirectEarning Ltd.
является Private Limited Компания зарегистрирована в Великобритании (компания №. 10592701).
Directearning.com является инновационным онлайн инвестиционную платформу, управляемую DirectEarning Ltd.,
где общественность может инвестировать в различные инвестиционные планы и разжиться прибыли, полученной.

Служба поддержки работает 24 часа 7 дней в неделю.



Контакты:
DirectEarning Ltd.
46 Curzon Street, West Central
London, United Kingdom, W1J 7UH

DirectEarning.com
8345 NW 66 ST #C4663
Miami, Florida 33195-2696
Email: contact@directearning.com
__________________
На правах рекламы: Управляющий NickTorro за 4 месяца заработал 100.4%. Присоединяйся!
askgrupp на форуме  
Старый Сегодня, 22:18
#2
Премиум
 
Аватар Kudasov1981
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Чикаго
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.10.2015
Сообщений: 2,805
Благодарностей: 949
КП: 0.078
Re: Direct Earning - directearning.com
ТС, а где вклад?
__________________
На правах рекламы: Управляющий NickTorro за 4 месяца заработал 100.4%. Присоединяйся!

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Kudasov1981 на форуме  
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