Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Dubbit.org

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:50
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 15.03.2016
Сообщений: 8
Благодарностей: 8
КП: 0.000
Dubbit.org
Dubbit создан для того, чтобы им было легко и надежно пользоваться. Работа сайта идет беспрерывно, и Вы будете получать прибыль каждый час, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, пока наша система будет автоматически посылать все заработанные Вами деньги прямо на Ваш аккаунт. Вы можете просто гулять с друзьями и в это же время зарабатывать!

Наше главное преимущество заключается в том, что каждый час платежи автоматически накапливаются, и мы внимательно следим, чтобы все работало как надо, и Вы продолжали получать свой пассивный доход в течении всего времени контракта. Для того, чтобы снять свои накопленные Bitcoin, Вы должны оставить заявку и в течение 3 часов, после подтверждения , вручную вывести Bitcoin на Ваш BTC-кошелек.
Я не админ!

Начало : 2016-02-29

Принимает : BitCoin

Новый проект: Dubbit.org

План один: 1% в час в течение 180 часов

Минимальный вклад $10

Рефералка 10%

Защита: AntiDdos, SSL от Comodo.

Вывод - Ручной

Моя реф ссылка: dubbit.org/r/10
Рефбек для моих рефералов: 8 %
__________________
На правах рекламы: Управляющий NickTorro за 4 месяца заработал 100.4%. Присоединяйся!

Последний раз редактировалось eskrano; Сегодня в 21:59.
eskrano на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:32
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