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Dubbit.org
Dubbit создан для того, чтобы им было легко и надежно пользоваться. Работа сайта идет беспрерывно, и Вы будете получать прибыль каждый час, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, пока наша система будет автоматически посылать все заработанные Вами деньги прямо на Ваш аккаунт. Вы можете просто гулять с друзьями и в это же время зарабатывать!
Наше главное преимущество заключается в том, что каждый час платежи автоматически накапливаются, и мы внимательно следим, чтобы все работало как надо, и Вы продолжали получать свой пассивный доход в течении всего времени контракта. Для того, чтобы снять свои накопленные Bitcoin, Вы должны оставить заявку и в течение 3 часов, после подтверждения , вручную вывести Bitcoin на Ваш BTC-кошелек.
Я не админ!
Начало : 2016-02-29
Принимает : BitCoin
Новый проект: Dubbit.org
План один: 1% в час в течение 180 часов
Минимальный вклад $10
Рефералка 10%
Защита: AntiDdos, SSL от Comodo.
Вывод - Ручной
Моя реф ссылка: dubbit.org/r/10
Рефбек для моих рефералов: 8 %
Последний раз редактировалось eskrano; Сегодня в 21:59.