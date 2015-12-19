Россия столкнулась с перепроизводством картофеля

Петр Чекмарев, директор департамента растениеводства Минсельхоза, 1 февраля сказал, что России необходимо увеличить экспорт картофеля.
Это связано с тем, что в стране произведено его слишком много.
В Москве, во время Всероссийского агрономического совещания, ранее упомянутый Чекмарев сообщил, что 213 000 тонн уже сейчас экспортируются. Однако, этого недостаточно, поскольку он считает, что избыток этой продукции, которая могла бы экспортироваться, сейчас составляет около 2 - 3 миллионов тонн.
Также, представитель Минсельхоза сообщил, что была поставлена определенная задача для тех регионов, в которых производство картофеля является их специализацией. А задача заключалась в том, чтобы продавать уже готовую продукцию из этого растения, то есть необходимо построить несколько перерабатывающих заводов.
Также было сообщено еще до 1 февраля Александром Ткачевим, министром сельского хозяйства, что Россия в 2016 году была ведущим производителем сахарной свеклы в мире.
Однако по сравнению с 2015 годом, то в 2016 количество картофеля достигало 31,03 миллиона тонн, а это уже на 7,8% меньше, чем в предыдущем.
Также можно добавить, что на мировом рынке российская сельхозпродукция стала конкурентоспособной
. Это связано с девальвацией рубля, поскольку в долларах цена на продукцию высокая, а в рублях низкая. Об этом сообщал Павел Грудинин, зампред комитета Торгово-промышленной палаты по развитию АПК, в прошлом году в марте.
Специально для mmgp.ru