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Россия столкнулась с перепроизводством картофеля

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Старый Сегодня, 21:21
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 56
Благодарностей: 9
КП: 0.000
Россия столкнулась с перепроизводством картофеля
Петр Чекмарев, директор департамента растениеводства Минсельхоза, 1 февраля сказал, что России необходимо увеличить экспорт картофеля. Это связано с тем, что в стране произведено его слишком много.

В Москве, во время Всероссийского агрономического совещания, ранее упомянутый Чекмарев сообщил, что 213 000 тонн уже сейчас экспортируются. Однако, этого недостаточно, поскольку он считает, что избыток этой продукции, которая могла бы экспортироваться, сейчас составляет около 2 - 3 миллионов тонн.

Также, представитель Минсельхоза сообщил, что была поставлена определенная задача для тех регионов, в которых производство картофеля является их специализацией. А задача заключалась в том, чтобы продавать уже готовую продукцию из этого растения, то есть необходимо построить несколько перерабатывающих заводов.

Также было сообщено еще до 1 февраля Александром Ткачевим, министром сельского хозяйства, что Россия в 2016 году была ведущим производителем сахарной свеклы в мире.

Однако по сравнению с 2015 годом, то в 2016 количество картофеля достигало 31,03 миллиона тонн, а это уже на 7,8% меньше, чем в предыдущем.

Также можно добавить, что на мировом рынке российская сельхозпродукция стала конкурентоспособной. Это связано с девальвацией рубля, поскольку в долларах цена на продукцию высокая, а в рублях низкая. Об этом сообщал Павел Грудинин, зампред комитета Торгово-промышленной палаты по развитию АПК, в прошлом году в марте.


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Последний раз редактировалось SMaryana; Сегодня в 21:24.
SMaryana на форуме  
Старый Сегодня, 22:03
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 500
Благодарностей: 65
КП: 0.059
Re: Россия столкнулась с перепроизводством картофеля
Цитата:
Сообщение от SMaryana Посмотреть сообщение
Это связано с тем, что в стране произведено его слишком много.
Мало произведено - плохо, много произведено - тоже плохо.
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Лалла на форуме  
Старый Сегодня, 22:10
#3
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 56
Благодарностей: 9
КП: 0.000
Автор темы Re: Россия столкнулась с перепроизводством картофеля
Цитата:
Сообщение от Лалла Посмотреть сообщение
Мало произведено - плохо, много произведено - тоже плохо.
Но это так, поэтому и должна быть "золота" середина, к которой так трудно дойти. Ведь тоже нехорошо, когда нечего с этим картофелем делать.
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SMaryana на форуме  
Старый Сегодня, 22:13
#4
Специалист
 
Имя: Нику
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.05.2016
Сообщений: 770
Благодарностей: 124
КП: 0.300
Re: Россия столкнулась с перепроизводством картофеля
Цитата:
Сообщение от SMaryana Посмотреть сообщение
Но это так, поэтому и должна быть "золота" середина, к которой так трудно дойти. Ведь тоже нехорошо, когда нечего с этим картофелем делать.
Да ладно, кормите внутренний рынок дешевой картошкой, люди будут только рады. Но такого не будет, она скорее сгниет на складах.
Nicu9999 на форуме  
Старый Сегодня, 22:27
#5
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 56
Благодарностей: 9
КП: 0.000
Автор темы Re: Россия столкнулась с перепроизводством картофеля
Цитата:
Сообщение от Nicu9999 Посмотреть сообщение
Но такого не будет, она скорее сгниет на складах.
Согласна, но что делать, когда так устроен бизнес в этой сфере. И им выгоднее его экспортировать, чем продавать здесь по низкой цене.
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SMaryana на форуме  
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