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Имя: Игорь Пол: Мужской Возраст: 50 Регистрация: 16.10.2006 Сообщений: 17,931 Благодарностей: 4,348

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Почасовики в хайпах - где им место?



Цитата: Автор идеи: vlache, то есть я, собственно...

Название: борьба с флудом и улучшение подсчёта кол-ва сообщений участников, или можно коротко - Почасовикам - своё место!



Суть идеи (описание): если коротко, то перестать учитывать в подсчёте сообщения в темах почасовиков - хайпов с почасовыми начислениями... для этого либо создать в разделе псевдоинвестиций отдельный подраздел (он не должен быть внутри высокопроцентных, так как почасовики часто бывают и в разделе средников), либо обязать публиковать темы почасовиков в разделе МЛМ (когда-то вроде так и было - почасовики не несли в основные разделы) даже если присутствует "легенда"... сам я люблю почасовики и часто играю в них, но считаю, что зачастую в таких темах просто происходит "узаконенная набивка сообщений" - когда участники постят в теме по 20 сообщений в день, каждый час - выплаты по 10-15 центов, обратите внимание, эти сообщения не несут вообще никакой пользы, вполне достаточно выкладывать сообщения несколько раз в день...

Аргументы:

1. Темы почасовиков чаще всего засоряют разделы фастов и средников, так как находятся всегда вверху - обращают на себя внимание, хотя иногда в теме всего 5-10 человек с вкладами по 10-ке, но они постят каждый час... невозможно ориентироваться в реальной популярности темы по кол-ву сообщений в ней - как может соперничать солидный проект средник, работающий 5-6 месяцев, с почасовиком, который за неделю-две набирает столько же сообщений?

2. Некоторые почасовики с короткими планами работают вообще не больше суток - их обязательно нужно в отдельный раздел, ибо иногда реакция модераторов на перенос темы в проблемные дольше, чем вообще срок жизни такого "проекта"... (за размещение темы с почасовыми выплатами не в том разделе давать предупреждения - тогда очень быстро ТС-ы перестанут нарушать правила)

3. В темах почасовиков сейчас происходит просто набивка сообщений - можно спокойно в одной теме набивать по 15 и более сообщений в день, а тем таких - как минимум 5-7. При этом такие сообщения не имеют в большинстве никакой ценности...



Возможные плюсы:

1. Если почасовики будут вынесены в отдельный раздел, это очистит разделы фастов и средников , так как всё же чаще всего почасовики являются более низкокачественными и краткосрочными проектами (долгосрочные китайские почасовики с низким % только подтверждают мой довод - их лучше сразу в отдельный раздел), но при этом находятся всегда вверху раздела - за счёт бесчисленных ежечасных сообщений.

2. Будет меньше флуда и бесполезных сообщений - набивщики постов перестанут каждый час писать в теме почасов, будут писать только по необходимости.

3. Упростится ориентация на форуме - все почасовики будут в одном месте, не нужно будет их искать по разделам фастов и средников (даже если их переместить в раздел МЛМ, это будет всё же более справедливо).

Это основные плюсы, как мне кажется, их вполне достаточно и они весьма весомы.

Да, и "спасибки" в почасах можно оставить, можно убрать - тут уж без особой разницы на мой взгляд...



Возможные минусы:

Набивщики сообщений будут недовольны других минусов не вижу...

1. Создать для них отдельный подраздел

2. Переместить их в подраздел "МЛМ-игры"

3. Оставить все, как есть, то есть в подразделе фастов

4. Другой вариант (укажите какой) В рамках акции "Сделай MMGP лучше!" пользователь предложил выделить в отдельный подраздел почасовики: ходе обсуждения мнения разделились, поэтому предлагаю проголосовать, куда определить почасовики:1. Создать для них отдельный подраздел2. Переместить их в подраздел "МЛМ-игры"3. Оставить все, как есть, то есть в подразделе фастов4. Другой вариант (укажите какой)

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