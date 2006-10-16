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Почасовики в хайпах - где им место?

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Результаты опроса: Что будем делать с почасовиками?
Создать для них отдельный подраздел 0 0%
Переместить их в подраздел "МЛМ-игры" 0 0%
Оставить все, как есть, то есть в подразделе фастов 0 0%
Другой вариант (укажите какой) 0 0%
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Старый Сегодня, 20:46
#1
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Имя: Игорь
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Регистрация: 16.10.2006
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Почасовики в хайпах - где им место?
В рамках акции "Сделай MMGP лучше!" пользователь предложил выделить в отдельный подраздел почасовики:

Цитата:
Автор идеи: vlache, то есть я, собственно...
Название: борьба с флудом и улучшение подсчёта кол-ва сообщений участников, или можно коротко - Почасовикам - своё место!

Суть идеи (описание): если коротко, то перестать учитывать в подсчёте сообщения в темах почасовиков - хайпов с почасовыми начислениями... для этого либо создать в разделе псевдоинвестиций отдельный подраздел (он не должен быть внутри высокопроцентных, так как почасовики часто бывают и в разделе средников), либо обязать публиковать темы почасовиков в разделе МЛМ (когда-то вроде так и было - почасовики не несли в основные разделы) даже если присутствует "легенда"... сам я люблю почасовики и часто играю в них, но считаю, что зачастую в таких темах просто происходит "узаконенная набивка сообщений" - когда участники постят в теме по 20 сообщений в день, каждый час - выплаты по 10-15 центов, обратите внимание, эти сообщения не несут вообще никакой пользы, вполне достаточно выкладывать сообщения несколько раз в день...
Аргументы:
1. Темы почасовиков чаще всего засоряют разделы фастов и средников, так как находятся всегда вверху - обращают на себя внимание, хотя иногда в теме всего 5-10 человек с вкладами по 10-ке, но они постят каждый час... невозможно ориентироваться в реальной популярности темы по кол-ву сообщений в ней - как может соперничать солидный проект средник, работающий 5-6 месяцев, с почасовиком, который за неделю-две набирает столько же сообщений?
2. Некоторые почасовики с короткими планами работают вообще не больше суток - их обязательно нужно в отдельный раздел, ибо иногда реакция модераторов на перенос темы в проблемные дольше, чем вообще срок жизни такого "проекта"... (за размещение темы с почасовыми выплатами не в том разделе давать предупреждения - тогда очень быстро ТС-ы перестанут нарушать правила)
3. В темах почасовиков сейчас происходит просто набивка сообщений - можно спокойно в одной теме набивать по 15 и более сообщений в день, а тем таких - как минимум 5-7. При этом такие сообщения не имеют в большинстве никакой ценности...

Возможные плюсы:
1. Если почасовики будут вынесены в отдельный раздел, это очистит разделы фастов и средников, так как всё же чаще всего почасовики являются более низкокачественными и краткосрочными проектами (долгосрочные китайские почасовики с низким % только подтверждают мой довод - их лучше сразу в отдельный раздел), но при этом находятся всегда вверху раздела - за счёт бесчисленных ежечасных сообщений.
2. Будет меньше флуда и бесполезных сообщений - набивщики постов перестанут каждый час писать в теме почасов, будут писать только по необходимости.
3. Упростится ориентация на форуме - все почасовики будут в одном месте, не нужно будет их искать по разделам фастов и средников (даже если их переместить в раздел МЛМ, это будет всё же более справедливо).
Это основные плюсы, как мне кажется, их вполне достаточно и они весьма весомы.
Да, и "спасибки" в почасах можно оставить, можно убрать - тут уж без особой разницы на мой взгляд...

Возможные минусы:
Набивщики сообщений будут недовольны других минусов не вижу...
В ходе обсуждения мнения разделились, поэтому предлагаю проголосовать, куда определить почасовики:
1. Создать для них отдельный подраздел
2. Переместить их в подраздел "МЛМ-игры"
3. Оставить все, как есть, то есть в подразделе фастов
4. Другой вариант (укажите какой)
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Последний раз редактировалось Infolist; Сегодня в 20:50. Причина: добавил ссылку на обсуждение
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